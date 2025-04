Coraz trudniej znaleźć w sklepach dżinsy, które nie są powycierane. Ba, coraz więcej modeli ma poszarpane nogawki i dziury, a nawet plamy. To, co kiedyś było postrzegane za niechlujne, teraz stanowi oznakę nonszalanckiej stylizacji. Firmy prześcigają się w pomysłach na ciekawe efekty postarzania: od klasycznego piaskowania denimu, po użycie wybielaczy i mechaniczne przetarcia.

Czy są to spodnie jedynie dla nastolatek? Wcale nie! Coraz chętniej sięgają po nie dojrzałe kobiety. Nie są stosowne, oczywiście, do biura czy na formalne spotkania, nie wypada ich też zakładać na rodzinne uroczystości, ale po pracy, w weekendy? Dlaczego nie! Spodnie z przetarciami wprowadzają luz do stroju, ożywiają go, a przez to również odmładzają.

Modne spodnie w kolekcji House

Znajdziecie tu nie tylko klasyczne postarzane dżinsy, ale i kilka zupełnie świeżych trendów. Wśród nich modne tasiemki z napisami – zamotane przy mankietach jednych ze spodni.

Ciekawie wyglądają również dżinsy z paskiem, który jest postrzępioną tasiemką z denimu. Na pewno doskonale wyglądać będą z kolorowym t-shirtem i ramoneską.

W kolekcji House wypatrzyliśmy również model z licznymi naszywkami – od razu wprawiają w wakacyjny nastrój!

Warto rzucić okiem również na inne rodzaje spodnie w kolekcji – postarzane są również dresowe spodnie – wyglądają na mocno sprane, sprawią, że twoja stylizacja będzie wyglądać bardziej nonszalancko.

