Musimy przyznać, że kochamy wyprzedaże. Właśnie w tym czasie najchętniej robimy zakupy, bo przecież możemy całkiem sporo zaoszczędzić. Jednak zakupy w czasie sezonowych obniżek cen dokładnie planujemy. Bo gdy wchodzimy do sklepu, wydaje się nam, że potrzebujemy każdej rzeczy, która wpadnie nam w oko.

My mamy dwie strategie. Pierwsza to zakup rzeczy klasycznych, które będziemy nosiły przez kilka najbliższych sezonów. Druga to wybieranie ubrań i dodatków, które będą modne w następnym sezonie.

Wyprzedaż jesień-zima 2018/2019 w H&M

Co warto kupić w tej sieciówce? My polecamy kaszmirowe swetry, które normalnie są bardzo drogie, więc teraz ich cena jest do zniesienia. Warto zwrócić również uwagę na eleganckie płaszcze i futerka, które cieszą się coraz większą popularnością, a do tego są fajnym i stylowym urozmaiceniem zimowych stylizacji.

