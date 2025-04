Już zacieramy ręce, bo niebawem rozpoczną się wiosenno-letnie wyprzedaże. Przyznamy szczerze, że tak naprawdę, tylko w tym okresie chodzimy na zakupy. Już jakiś czas temu doszłyśmy do wniosku, że kupowanie ubrań i dodatków pod wpływem impulsu nigdy nie wychodzi na dobre. Dlatego zawsze dokładnie planujemy, jakie rzeczy znajdą się w naszych szafach. Tym razem przygotowałyśmy listę rzeczy, które chciałybyśmy kupić na przecenach. Mamy nadzieję, że wam również uda się znaleźć coś dla siebie.

Rzeczy, które chcemy kupić na letnich wyprzedażach

Najważniejszym zakupem w czasie wiosenno-letnich wyprzedaży będzie kurtka dżinsowa. Niestety przymierzałyśmy już wiele model, ale i tak najbardziej podoba się nam kurtka marki Levi's. Jest idealna! Klasyczna, ma idealny kolor, delikatne przetarcia i będzie nam służyła przez wiele lat, a do tego będzie pasowała do wielu stylizacji. Jednak w tym wypadku rozsądek bierze górę i czekamy wyprzedaże.

W naszych zbiorach brakuje klasycznej czarnej torby. Kilka miesięcy temu w oko wpadł nam torebka od Marca Jacobsa. Wiemy, że jest dość droga, ale to jest rzecz, która będzie służyła nam przez wiele lat. Mamy nadzieje, że również nasze córki będą miały z niej pożytek.

Naszą kolejną słabością są espadryle. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to buty wykonane ze sznurka nie ma sensy wydawać na nie dużych sum, bo i tak przetrwają tylko jeden sezon. Dlatego cierpliwie czekamy, aż wypatrzone przez nas modele będą choć trochę tańsze. Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się na naszej liście, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

