Lato w pełni, a my mówimy już o sezonie jesień-zima 2018/2019. Niestety świat mody rządzi się swoimi prawami i warto już teraz pomyśleć o tym, jakie ubrania i dodatki będziesz nosiła za kilka miesięcy. Dzięki temu będziesz wyglądała modnie i nie wydasz fortuny.

Reklama

Co będziemy nosiły w sezonie jesień-zima 2018/2019? My już wiemy!

Dzisiaj przygotowałyśmy mini ściągę, dzięki której będziesz doskonale wiedziała, co kupić w czasie sezonowych obniżek cen.

1. Krata

Konserwatywna krata zostaje z nami na kolejny sezon! Przyznamy, że już przestałyśmy liczyć, ile czasu jest już na topie. Jeżeli jakimś cudem nadal nie masz w szafie rzeczy zdobionej tym motywem, to czas nadrobić zaległości. Strzałem w dziesiątkę będzie marynarka oversize, najlepiej z wyraźnie zaznaczonymi (wręcz przerysowanymi) ramionami.

fot: 1. Płaszcz w kratę Mango, cena z ok. 44990 zł na ok. 249,90 zł; 2. Spódnica w kratę Zara, cena z ok. 139 zł na ok. 69 zł; 3. Marynarka w kratę Zara, cena z ok. 399 zł na ok. 159 zł

2. Kwiatowe motywy

Kolejny dobrze znany trend, który będzie modny również w sezonie jesienno-zimowym. To jeden z najbardziej lubianych i najczęściej wybieranych printów. I nie ma w tym nic dziwnego, bo każda kobieta dobrze wygląda w kwiecistej sukience lub bluzce.

Mocnym trendem będą malarskie wzory, które wyglądają, jak przeniesione z obrazów znanych artystów. Zwróć również uwagę na ciemne ubrania z kolorowymi nadrukami!

fot: 1. Kopertowa sukienka w kwiaty Mango, cena z ok. 139,90 zł na ok. 99,90 zł; 2. Koszula w kwiaty H&M, cena z ok. 79,90 zł na ok. 48,90 zł; 3. Marynarka w kwiaty Zara, cena ok. 199 zł na ok. 109 zł

3. Palona żółć

Żółty to trudny kolor, w którym niewiele osób wygląda dobrze, ale nie ulega wątpliwości, że będzie jednym z najmodniejszych kolorów jesieni i zimy. Latem największą popularnością cieszyła się intensywna żółć, która kojarzy się ze słonecznym i upalnym latem. Jesienią zmienia swoje oblicze i jest bardziej zgaszona. Przypomina jesienne liści!

1. Żółta marynarka Zara, cena z ok. 299 zł na ok. 139,90 zł; 2. Ażurowy sweter Mango, cena z ok. 69,90 na ok. 49,90 zł; 3. Bawełniana sukienka Mango, cena z ok. 139,90 zł na ok. 99,90 zł

4. Magenta

Intensywny i odważny odcień różu, pozwoli wyróżnić się w tłumie. Najmodniejszy jest różowy total look. Wiemy, że niewiele osób zdecyduje się na takie rozwiązanie. Wystarczy, że jeden element garderoby lub dodatek będzie w tym kolorze.

Jeżeli lubisz szalone połączenia kolorystyczne, to magentę zestaw z czerwienią. Ta wybuchowa mieszanka znów pojawiła się na światowych wybiegach.

fot: 1. Sukienka z falbanką Mango, cena z ok. 139,90 zł na ok. 79,90 zł; 2. Sweter z bufiastymi rękawami Mango, cena z ok. 119,90 zł na ok. 79,90 zł; 3. Sweter z dzianiny Mango, cena z ok. 199,90 zł na ok. 99,90 zł

5. Zwierzęce motywy

Zwierzęce motywy znów wracają do łask. Najpopularniejsze będą efektowne płaszcze zdobione cętkami i zwiewne sukienki. Projektanci przygotowali jednak pewną niespodziankę. Nowością są zwierzęce printy w kolorze!

fot: 1. Spódnica zdobiona zwierzęcym motywem H&M, cena z ok. 129,90 zł na ok. 69,90 zł; 2. Koszula w panterkę H&M, cena z ok. 99,90 zł na ok. 59,90 zł; 3. Sukienka w panterkę Zara, cena z ok. 199 zł na ok. 139 zł

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Pachną landrynkami i są wykonane z gumy. Mowa o najmodniejszych butach na lato 2018!

15 sukienek idealnych na wesele. Ceny poniżej 200 zł!