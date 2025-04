Wyprzedaże ruszyły pełną parą! Obecnie już w większości sieciówek możemy liczyć na niższe ceny - pomijając Inditex, gdzie sezonowe rabaty jeszcze nie obowiązują (oprócz Massimo Dutti).

W pierwszych tygodniach wyprzedaży możemy liczyć na rabaty rzędu 30-50%. To również najlepsza okazja, aby kupić wcześniej upatrzone rzeczy, szczególnie klasyki dobrej jakości. Jak wynika z naszych obserwacji, one zawsze znikają w pierwszej kolejności. Jeżeli zależy wam na oryginalnych ubraniach i dodatkach, to spokojnie możecie zaczekać jeszcze 3-4 tygodnie. Takie rzeczy zazwyczaj wiszą na wieszakach znacznie dłużej.

W czasie pierwszych dni wyprzedaży udało się nam znaleźć 25 ciekawych propozycji, które (mamy nadzieję) przypadną wam do gustu. Znajdziecie wśród nich stylowe espadryle na koturnie, wygodny szary top, dżinsową sukienkę, skórzaną kurtkę czy modny strój kąpielowy. Cześć tych rzeczy przyda się wam na lato (które tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęło), a inne będą idealne na jesień.

1 z 25 Miętowa bluzka H&M, cena z ok. 129 zł na ok. 65 zł

2 z 25 Bordowa sukienka H&M, cena, z ok. 79,90 zł na ok. 49,90 zł

3 z 25 Dżinsowa sukienka Topshop, cena, z ok. 225 zł na ok. 125 zł

4 z 25 Skórzana kurtka Mango, cena, z ok. 469 zł na ok. 234 zł

5 z 25 Różowa koszula Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 64 zł

6 z 25 Srebrny top H&M, cena z ok. 59 zł na ok. 41 zł

7 z 25 Beżowa sukienka H&M, cena z ok. 149,90 zł na ok. 79 zł

8 z 25 Granatowa kamizelka H&M, cena z ok. 149 zł na ok. 74 zł

9 z 25 Czarna kamizelka Topshop, cena z ok. 430 zł na ok. 125 zł

10 z 25 Szary top H&M, cena z ok. 39 zł na ok. 23 zł

11 z 25 Baleriny wiązane wokół kostki Topshop, cena z ok. 195 zł na ok. 100 zł

12 z 25 Czarna spódnica Topshop, cena z ok. 275 zł na ok. 150 zł

13 z 25 Sukienka w kwiaty Mango, cena z ok. 119 zł na ok. 59 zł

14 z 25 Top w kwiaty Mango, cena z ok. 89 zł na ok. 44 zł

15 z 25 Biała ramoneska H&M, cena z ok. 199 zł na ok. 119 zł

16 z 25 Szary sweter Mango, cena z ok. 139 zł na ok. 69 zł

17 z 25 Buty na koturnie H&M, cena z ok. 129 zł na ok. 77 zł

18 z 25 Spodnie dżinsowe Mango, cena z ok. 139 zł na ok. 69 zł

19 z 25 Grafitowa koszula H&M, cena z ok. 99 zł na ok. 59 zł

20 z 25 Dżinsowa sukienka New Look, cena z ok. 120 zł na ok. 64 zł

21 z 25 Strój kapielowy w paski New Look, cena z ok. 50 zł na ok. 35 zł

22 z 25 Różowa sukienka Mango, cena z ok. 89 zł na ok. 44 zł

23 z 25 Granatowy kombinezon Mango, cena z ok. 89 zł na ok. 44 zł

24 z 25 Koszula w stylu boho H&M, cena, z ok. 129 zł na ok. 64 zł