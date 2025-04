Wielkimi krokami zbliża się czas wiosenno-letnich wyprzedaży. Pewnie wiele z was już zaciera ręce i zastanawia się, co kupi. My oczywiście też należymy do tej grupy, ale staramy się do zakupów podchodzić rozsądnie. Co to znaczy? Doskonale wiemy, po co idziemy do sklepu i wiemy, dlaczego kupujemy daną rzecz. Oczywiście zdarza się nam kupić coś ekstra, ale to są sporadyczne sytuacje.

Co kupić na wiosenno-letnich wyprzedażach?

My przyjmujemy dwie strategie. Pierwsza to zakup rzeczy klasycznych, które będą nam służyły przez wiele lat. A druga to ubrania i dodatki, które będą modne w nadchodzącym sezonie.

W naszej galerii znajdziecie oczywiście tylko takie propozycje. Jeżeli chcecie być trendy jesienią, to już teraz powinnyście pomyśleć o zakupie czegoś granatowego, zdobionego zwierzęcym motywem, w stylu folk, inspirowanego męską garderobą lub kosmosem - na topie są wszystkie metaliczne kolory. W trendy wpisują się również miękkie i ciepłe swetry oversize, które pokochają wszystkie zmarzluchy.

