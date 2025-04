Choć lubimy ubrania podkreślające talie, dżinsy z wysokim stanem czy ołówkowe spódnice, to każda z nas ma czasem taki dzień, że najchętniej narzuciłaby na siebie coś luźnego. Ta sukienka będzie idealna na takie okazje.

Sukienka z obniżoną talią do zadań specjalnych

Ten fason sprawdzi się o każdej porze roku, będzie odpowiedni niemal dla każdej kobiety i na każdą okazję. Sukienka ma odcięcie na linii bioder, zatem jeśli np. masz wąską talię, a szerokie biodra - ten model może nie być dla ciebie. Niemniej jednak większość Polek odczuwa kompleksy na myśl o swoim brzuchu i chciałoby go skutecznie zakamuflować. Ta sukienka sprawdzi się w tej roli idealnie, podobnie jak. np. wiskozowe bluzki w Lidla.

Sukienka ma bardzo dziewczęcy model w neutralnym kolorze nude (pasuje każdej karnacji) za jedyne 41,90 zł. Pochodzi z kolekcji marki Bershka i jest dostępna online na stronie Zalando.

Cena ubrania jest porównywalna do cen produktów z odzieżowej oferty np. sklepu PEPCO, ale naszym zdaniem wizualnie prezentuje się jak sukienka z Zary. Dodatkowo ma świetny skład (71% - bawełna, 29% - poliester) i jest miła w dotyku. Świetnie sprawdzi się do ramoneski, modnych sneakersów, botków na słupku lub... po prostu do chodzenia w domu, bo jest wygodna i miękka.

