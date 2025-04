Trwają wyprzedaże, a ty możesz kupić idealny dla twojej figury kostium znacznie taniej. Warto! Wybieraj w bogactwie modeli i kolorów. Poza tym kupując osobno stanik i figi możesz idealnie dopasować rozmiar i stworzyć niepowtarzalny komplet.

Reklama

Dobierz kostium do figury

Mnóstwo kobiet nie ma pojęcia, jaki strój kąpielowy pasuje do typu ich sylwetki, jedno- czy dwuczęściowy. Często kończy się to niewłaściwym wyborem, co skutkuje złym samopoczuciem na plaży. Można jednak temu zaradzić! Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, aby zakupiony przez nas kostium kąpielowy okazał się strzałem w dziesiątkę!

Jeśli twoje ramiona są szersze niż biodra

Twój kostium kąpielowy powinien przede wszystkim wyrównać proporcje sylwetki. Dlatego też najlepiej sprawdzi się, tzw. trójkątne bikini wiązane na szyi. Jeśli chodzi o dół stroju kąpielowego, świetnym wyborem będą majtki we wzory, np. w poziome paski, a także figi z wiązaniami po bokach. Tego typu kostium kąpielowy Calzedonia optycznie zwęzi szerokie ramiona, a biodrom doda objętości!

Panie z niewielkim biustem

Powinny postawić na usztywniane biustonosze typu push-up. Najlepiej sprawdzą się modele we wzory oraz ze zdobieniami w postaci falban czy cekinów. Strój kąpielowy Calzedonia z tego typu stanikiem optycznie powiększy piersi.

Kostiumy kąpielowe, które „wyczarują" biust

Jesteś posiadaczką obfitego biustu

Wybierz kostium kąpielowy z usztywnianym biustonoszem z fiszbinami. Najlepiej sprawdzą się zabudowane miseczki oraz grube ramiączka, które dobrze podtrzymają piersi. Świetnym wyborem będzie kostium kąpielowy z dekoltem w kształcie litery "V", który pięknie wyeksponuje biust.

Pamiętaj, że wszelkiego rodzaju wzory oraz zdobienia optycznie powiększają, więc jeśli wolałabyś nie podkreślać swojego dekoltu, wybierz kostium kąpielowy z ciemnym stanikiem w jednolitym kolorze.

Chcesz ukryć wystający brzuch

Odpowiedni strój kąpielowy sprawi, że brzuszek wyda się optycznie mniejszy, a sylwetka szczuplejsza i proporcjonalna. Jakie fasony wybierać? Kostium kąpielowy, który świetnie sprawdzi się w tym przypadku to jednoczęściowy strój z marszczeniami w okolicach talii. Odpowiednio rozmieszczone sprawią, że brzuszek wyda się optycznie mniejszy. Nam wpadł w oko kostium jednoczęściowy Calzedonia model Mandy. A tobie?

Świetnym wyborem będzie także modne tankini, czyli kostium kąpielowy z topem zamiast stanika. Wybierz model z usztywnianymi miseczkami, które pięknie podkreślą biust, odwracając w ten sposób uwagę od wystającego brzuszka.

Jeśli uwielbiasz bikini, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Dwuczęściowy kostium kąpielowy Calzedonia sprawdzi się również u ciebie, pod warunkiem, że wybierzesz ten z majtkami z podwyższonym stanem, np. jak w modelu Indonesia. Postaw na figi w ciemnych barwach, które świetnie sprawdzą się w towarzystwie biustonosza we wzory.

Masz szerokie bioder oraz uda

Wybierz klasyczne figi w ciemnym kolorze, szorty lub majtki ze spódniczką. Uwagę skup zaś na przyciągającym wzrok biustonoszu. W tym przypadku świetnie sprawdzą się staniki w jasnych kolorach, posiadające różnego rodzaju zdobienia, np. falbany czy cekiny. Tego typu kostium kąpielowy odwróci wzrok od zbyt szerokich bioder, wyrównując w ten sposób proporcje sylwetki.

Rada stylistki!

Rozważ również zakup pareo. Jest to chusta wykonana z delikatnej, przewiewnej tkaniny, którą zawiązuje się na biodrach. Odpowiednio dobrany kostium kąpielowy w połączeniu z modnym pareo zakryje mankamenty twojej sylwetki, a ty będziesz mogła czuć się na plaży pewnie oraz kobieco!

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Dzięki nim sylwetka będzie proporcjonalna i szczuplejsza! 11 modnych szortów mom jeans

Te buty kojarzą się z gorącym latem i wakacjami. O jaki model chodzi?

Reklama

Szukasz eleganckich butów na lato? Wiemy, gdzie kupisz modne sandały na obcasie!