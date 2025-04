Niektóre marki obuwia uchodzą za nieśmiertelne i windują ceny w górę - za wzorzyste Vansy przyjdzie zapłacić ok. 299 zł, a my znalazłyśmy w Biedronce ich odpowiednik za 29,99 zł.

Kwieciste tenisówki z Biedronki

To jedne z najwygodniejszych butów - wiązane, materiałowe tenisówki to must-have w szafie każdej kobiety, podobnie jak sneakersy w stylu Alexandra McQueena. Można je łatwo prać i pasują do wielu stylizacji. W okazyjnej ofercie sieci sklepów Biedronka pojawiły się modele butów „Canvas” (nawiązując do odpornego na zniszczenia materiału, z którego są wykonane) dla kobiet i mężczyzn. Damskie wzornictwo to modny, kwiecisty print - zobacz, jak obiecująco się prezentują:

fot. Materiały prasowe

Sportowe buty z Biedronki - założysz je do wszystkiego

Granatowe tenisówki posiadają niepowtarzalny wzór: są to kwiaty nawiązujące do stylistyki retro zawiązywane na białe sznurówki kolorystycznie korespondujące z kolorem antypoślizgowej podeszwy. Pasują do szortów, dżinsów, spódnic i sukienek dzięki zgrabnemu designowi.

Sportowe buty z Biedronki oszałamiają ceną - nawet, jeśli miałyby posłużyć tylko jeden lub dwa sezony, bez żalu można się ich pozbyć - 29,99 zł za buty to bardzo niewiele. Tym bardziej, że przypominają buty marki Vans - oczywiście te również uwielbiamy i wcale nie zniechęcamy do ich zakupu, zwł. w okresie wyprzedaży.

Pamiętaj, że największe promocje trwają jeszcze przez pierwsze tygodnie sierpnia - nam wpadły w oko również modele butów z CCC od 34 zł i warto nie przegapić tych okazji.

