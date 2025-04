Są wytwarzane z owczej skóry wywróconej włosiem do środka, czasami z utwardzaną podeszwą, a wywodzą się z Australii i Nowej Zelandii. Buty EMU - obiekt westchnień fashionistek na całym świecie. Wszystkie wiemy, ile kosztują. Wszystkie wiemy też, że pozyskiwanie wełny do ich produkcji odbywa się w bestialski sposób.

Reklama

Bestialski sposób pozyskiwania wełny do butów typu UGG i EMU

Być może nie aż tak ciepłe i nie aż tak trwałe, ale niemal identyczne, które z powodzeniem wytrzymają 2-3 sezony znajdziecie w Biedronce. Ocieplane buty z ciepłą i miękką wyściółką i z antypoślizgową podeszwą z tworzywa TPR kosztują 29,99 złotych.

Dostępne są w trzech kolorach - szarym, karmelowym i czarnym w rozmiarach od 36 do 41. Oferta obowiązuje od dzisiaj 26 października, do 8 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Reklama

Sprawdź najcieplejsze i najmodniejsze swetry z H&M