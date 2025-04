Botki na słupku pasują do niemal każdej stylizacji, optycznie wyszczuplają i wydłużają sylwetkę. Można je nosić do dżinsów, ale aby wyglądać romantycznie i kobieco, warto ten model botków. Lidla zestawić z kwiecistymi sukienkami i spódnicami.

Modne buty na jesień w Lidla

Buty z Lidla są wykonane materiałów imitujących zamsz i tłoczoną, cienką lakierowaną skórę charakterystyczną dla butów marek premium. Mają solidną podeszwę, szeroki słupek ok. 5 cm i występują w rozmiarach 37-41.

Kupując botki na jesień, które sięgają okolic kostki zwróć uwagę, czy elastyczną gumową wstawkę charakterystyczną dla klasycznych sztybletów, która ułatwia zakładnie butów. To bardzo praktyczne rozwiązanie.

Planując modne stylizacje z tego typu butami zerknij to swojej szafy w poszukiwaniu kurtki ramoneski lub oversize'owego płaszcza. Koniecznie zaopatrz się we wzorzystą spódnicę lub sukienkę: spódnica w panterkę z H&M to jeden z hitów sezonu.

