Jeśli już rozglądasz się za butami na wiosnę, mamy dla ciebie świetną propozycję. Te buty królowały już w poprzednim sezonie, ale będą też bardzo modne tej wiosny. Ma je nawet Joanna Koroniewska – i to w ślicznym różowym kolorze!

O czym mowa? Oczywiście o sneakersach marki Puma, które jakiś czas temu stały się wielkim hitem Instagrama. Ten model zamiast sznurówek ma grube wstążki, które dodają mu jeszcze więcej uroku.

Joanna Koroniewska w sneakersach Puma

Niech cię jednak nie przestraszy ten róż – w rzeczywistości to bardzo delikatny i uniwersalny odcień, który będzie pasował do jeansów i sukienki.

Sneakersy Pumy pokochałyśmy jednak nie tylko za wygląd, ale przede wszystkim za ogromną wygodę. To doskonałe buty na spacer, ale sprawdzą się również nawet w bardzo długiej podróży. Mają jeszcze jedną (bardzo przyjemną) zaletę: w Eobuwie kupisz je teraz 40% taniej, zatem zamiast płacić 300 złotych, możesz je mieć już za 179,99 zł.

Jak je nosić? Najlepiej iść śladem Joanny Koroniewskiej i zestawić je z klasycznymi jeansami oraz jasną dżinsową kurtką kataną. Będą jednak dobrze wyglądały także ze swetrem, a nawet z casualową marynarką w kratę.

W cieplejsze dni możesz założyć je nawet do sukienki, dzięki czemu stworzysz bardzo świeży i dziewczęcy zestaw. Będą wyglądać dobrze zarówno z sukienką w wersji maxi, jak i z krótszymi długościami. Nie musisz się martwić o to, że optycznie skrócisz nogi nawet w przypadku spódnic do ziemi – dzięki nieco podwyższonej podeszwie butów nie będziesz miała tego problemu.

My zachęcamy do wybrania butów w kolorze różowym (w końcu warto raz na jakiś czas zaszaleć z kolorami), ale jeśli wolisz wybrać bardziej klasyczne odcienie, ten model jest dostępny również w wersji czarnej oraz białej.

