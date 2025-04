Zwykle nowy sezon rozpoczynamy od zakupu butów. Na wiosnę chętnie kupujemy botki, bo to obuwie, które jest wygodne i praktyczne. Sprawdza się czasie niepogody, pasuje do wielu stylizacji i każda z nas wygląda w nich dobrze. W poszukiwaniu idealnych botów na wiosnę 2020 zajrzałyśmy na Instagram. Obecnie na topie jest model z najnowszej kolekcji H&M. Wyróżnia są szalenie stylowy wzór. Zobacz jaki!

Botki w zwierzęcy wzór nowym hitem z H&M

Botki na wysokich obcasach z miękką elastyczną cholewką z imitacji zamszu z nadrukiem w animal print. Buty mają zaokrąglone noski oraz stabilny, wygodny obcas w formie słupka. Cholewka butów sięga za kostkę, dokładnie przylega do nogi, dając efekt wysmuklenia. To idealne buty do noszenia na co dzień np. do pracy.

Buty pochodzą z wiosennej kolekcji marki H&M. Trzeba za nie zapłacić 129,99 zł. Są dostępne w rozmiarach od 35 do 42. Internautki pokochały ten model, ponieważ idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy. Zwierzęce wzory są z nami od kilku sezonów, lecz nic nie wskazuje, by szybko zniknęły z modowego piedestału. Można je nosić jako dodatek do wielu stylizacji.

Można je nosić jako dodatek do wielu stylizacji. Mają bardzo wyrazisty wzór, który będzie idealnie wyróżniał się na tle monochromatycznych zestawów np. w duchu total black. Zwierzęce wzory mogą być również dobrym urozmaiceniem biurowych zestawów z białą koszulą i ołówkową spódnicą, lecz nie tylko. Jeśli masz wystarczająco dużo modowej odwagi, możesz próbować zestawiać je z innymi wzorami np. groszkami, kratką lub paskami. Ale uwaga, takie stylizacje wymagają dużego modowego wyczucia.

