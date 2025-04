Sezon wiosenny zaczynamy od zakupu swoich butów. Zwykle są to botki, bo to idealnie obuwie przejściowe, które wybieramy, gdy robi się zbyt ciepło na kozaki, lecz jeszcze nie jest to pora na balerinki. Zara oferuje wiele stylowych modeli, na które warto zwrócić uwagę. Oto najmodniejsze botki z kolekcji hiszpańskiej sieciówki na sezon wiosna-lato 2020.

Botki w kowbojskim stylu, cena ok. 359,00 zł

Kowbojki wciąż są hot! Proponujemy nowoczesny model ze skóry naturalnej z elastycznymi wstawkami po bokach. Szyku dodają im: obcas w stylu kowbojskim oraz nosek w szpic. To buty, które będą idealnie pasować do wielu stylizacji. Zaletą jest również kolor, czyli ponadczasowa czerń, która zawsze się sprawdza.

Zamszowe botki, cena ok. 199,00 zł

Zamszowe botki na niewysokim obcasie. Mają neutralny kolor karmelowy, kowbojki obcas oraz uchwyt z tyłu. Idealne buty na kobiet, które uwielbiają styl boho. Będą idealnie wyglądać w zestawach ze zwiewnymi, kwiecistymi sukienkami, jeansowymi kurtkami oraz etniczną biżuterią.

Botki w zwierzęcy deseń, cena ok. 259,00 zł

Animal print wciąż jest na czasie! W nowym sezonie będziemy go nosić zarówno na ubraniach, jak i na dodatkach. Buty z tłoczeniem w zwierzęcy deseń mogą okazać się hitem sezonu wiosna-lato 2020. Mają ozdobne wcięcie z przodu, nosek w szpic oraz kowbojski obcas. Nie wiesz do czego je nosić? Do zestawów w kolorze czarnym lub - jeśli masz odwagę - do ubrań w inne zwierzęce wzory.

Trapery, cena ok. 359,00 zł

Styl grunge wraca do łask! Kochasz obszerne bluzy z nadrukami, powycierane, grafitowe jeansy i ramoneski? Oto buty, które idealnie dopełnią twoje ulubione stylizacje. Ale uwaga, będą dobrze wyglądać nie tylko do spodni, ale także do spódniczek i sukienek. Szczególnie tych denimowych, kraciastych lu sztruksowych.

