Botki na obcasie wydają się być najlepszym kompromisem między butami na obcasach a modelami z płaską podeszwą. Dodają wzrostu, a jednocześnie są bardzo wygodne. Jeśli do tego są ocieplone i stylowe, to chyba najlepszy wybór na zimę. Przejrzałyśmy oferty popularnych marek, by pomóc ci znaleźć te idealne.

Modne botki na koturnie na zimę 2019

Kiedy za oknami robi się chłodniej, warto pomyśleć o... zakupach! Zimowe buty to absolutna podstawa garderoby. Polska aura pozostawia wiele do życzenia, więc najlepiej jeśli buty są ciepłe i praktyczne. Czy jednocześnie mogą być stylowe? Oczywiście, że tak!

Botki na koturnie to doskonały wybór, jeśli szukasz czegoś, w czym będziesz wyglądać świetnie, a przy tym - nie zmarzniesz. Mało? Podpowiadamy również, że to trend, który wraca każdej zimy. Jeśli postawisz na wysoką jakość, buty posłużą ci dłużej niż przez jeden sezon.

Największą popularnością cieszą się oczywiście czarne botki na koturnie. Ich wybór jest ogromy. Nam najbardziej przypadły do gusty sneakersy w stylu casulowym. Idealnie nadają się na co dzień, pasują niemal do wszystkiego i prezentują się rewelacyjnie. Jednak nie myśl, że to jedyny wybór. Jest również coś dla wielbicielek efektownego błysku!

Na kolejnych stronach znajdziesz wybrane przez nas modele botków na koturnie!

