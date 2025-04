Jesienne buty powinny być stylowe, komfortowe i niedrogie. Na szczęście za modę nie trzeba przepłacać. Lada dzień w Lidlu pojawią się jesienne botki, których cena bardzo kusi!

Kiedy będzie można kupić botki jesienne w Lidlu?

Popularny dyskont nie przestaje zaskakiwać. Początek nowego sezonu to czasu odświeżania garderoby i szykowania się na chłodniejsze dni. W Lidlu możesz kupić stylowe ubrania i dodatki.

Najnowsza propozycja to botki z imitacji zamszu. Będzie je można kupić w Lidlu od przyszłego czwartku (19.09). Dyskont oferuje modele w klasycznych kolorach: czarnym i fioletowym.

fot. materiały prasowe

Buty będą dostępne w rozmiarach od 37 do 41. Mają ponadczasowy fason oraz wygodny, stabilny obcas. Są idealne do noszenia na co dzień np. do pracy. Oprócz tego, że modne i komfortowe, to są również niedrogie. Będą kosztować zaledwie 54,90 zł. Za podobny model w popularnej sieciówce obuwniczej trzeba zapłacić co najmniej dwa razy tyle.

Botki z zamszu - naturalnego lub ekologicznego - będą hitem jesieni 2019. Warto mieć je w swojej szafie. Pasują do wielu stylizacji na chłodniejsze dni np. z dzianinami w roli głównej.

