Kolekcja jesień-zima 2022 od born2be otulona jest odcieniami ziemi, które koją zmysły. Wśród kolorów dominuje beż, miodowe odcienie, ciemne brązy i różne oblicza bieli. Wśród nich przeplatają się także rdzawe czerwienie i beztroskie barwy pomarańczowe, nawiązujące do złotej jesieni. W kampanii nie mogło zabraknąć ukłonu w stronę słowiańskiej stylistyki i idyllicznego boho. W kolekcji damskiej uwagę przyciągają sukienki maxi z ażurowymi zdobieniami, a także fasony koszulowe w wyraziste, kwiatowe wzory w ornamentalnym stylu. Marka proponuje także odważne animal printy, gdzie dominuje panterka i cętki. Do sukienek lub spódnic maxi obowiązkowe są już swetry z pięknymi, koronkowymi lub bufiastymi rękawami, a także oversizowe kardigany. Mocnym elementem jesienno-zimowej kampanii born2be są także damskie komplety dzianinowe, które z powodzeniem można wykorzystać na co dzień lub na wyjątkowe okazje!

Esencja jesieni zamknięta w nowej kolekcji dla całej rodziny w klimatycznym video born2be with you jesień-zima 2022:

Te ubrania i buty od born2be to must have na sezon jesienno-zimowy!

Zarówno w kolekcji damskiej, jak i męskiej, marka born2be proponuje klasykę, czyli jeans total look. Jeansowe koszule i ocieplane kurtki oraz kultowe fasony spodni jeansowych warto łączyć z grubo plecionymi swetrami oraz zamszowymi kozakami lub sztybletami. Zaraz obok jeansowych stylizacji pojawiają się kraciaste wzory, bez których sezon jesień-zima nie może się zacząć! Tweedowe, kraciaste płaszcze, dzianinowe sukienki w kratę czy eleganckie spodnie w drobną kratkę vichy to klasa sama w sobie. Nie można przejść obojętnie obok puchowych płaszczy i kurtek z geometrycznym pikowaniem. Na wyróżnienie zasługują taliowane modele z paskiem lub fasony z możliwością regulacji długości.

W kolekcji dziecięcej na wyróżnienie zasługują kolorowe swetry i kardigany z prążkowanej dzianiny, urocze kurtki z futrzanym kapturem oraz sneakersy i sztyblety, w których każdy krok zwiastuje nową przygodę.

Nowa kolekcja obuwia damskiego na jesień i zimę to przede wszystkim modne mokasyny na platformie, a także skórzane kozaki na słupku z tłoczeniem skóry krokodyla, ponadczasowe kowbojki oraz zamszowe, wsuwane botki. W kolekcji męskiej dominują kultowe sneakersy w nowoczesnej odsłonie i buty trekkingowe, idealne do outdoorowych stylizacji.

Uzupełnij jesienno-zimową garderobę o prawdziwe bestsellery razem z born2be.pl.

