Bojówki to inaczej spodnie w stylu militarnym. Pierwotnie były przeznaczone jako ubiór dla wojskowych, lecz szturmem podbiły również modę casualową. Mają charakterystyczny krój: zwykle szerokie nogawki, zakończone ściągaczami oraz kieszenie po bokach. W wersji damskiej mogą mieć różne fasony np. rurki. Podpowiadamy, jak stylizować bojówki oraz pokazujemy najmodniejsze modele sezonu!

Reklama

Jak nosić bojówki?

Damskie spodnie bojówki są subtelniejsze niż ich męski pierwowzór. Kroje zaprojektowane są w ten sposób, by podkreślały walory kobiecej sylwetki. Ważne jest również, by wiedzieć, z czym zestawiać ten oryginalny model spodni, aby stworzyć stylowy look.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kilka naszych propozycji stylizacji z bojówkami to:

Zestaw ze szpilkami i topem – nieśmiertelne połączenie, do którego pasować będzie również ponadczasowa, czarna ramoneska. Idealny zestaw na wieczorne wyjście do klubu.

– nieśmiertelne połączenie, do którego pasować będzie również ponadczasowa, czarna ramoneska. Idealny zestaw na wieczorne wyjście do klubu. Look z trampkami i dżinsową kurtką – codzienna propozycja, która sprawdzi się w niezobowiązujących sytuacjach.

– codzienna propozycja, która sprawdzi się w niezobowiązujących sytuacjach. Zestaw z t-shirtem z nadrukiem – najlepiej takim, który głosi interesujące motto lub złotą myśl.

– najlepiej takim, który głosi interesujące motto lub złotą myśl. Stylizacje ze swetrem i botkami – to zestaw na chłodniejsze miesiące roku. Bojówki świetnie komponują się z neutralnymi kolorami: czarnym, białym i beżowym. Ten ostatni pięknie ociepla ich nieco surowy charakter, dodając stylizacji kobiecości.

Modne bojówki z sieciówek

Spodnie w stylu militarnym nigdy nie wychodzą z mody. W kolekcjach znanych marek odzieżowych można je znaleźć niemal co sezon. Obecnie popularnością cieszą się modele typu rurki (pięknie wydłużają nogi!), kroje z wysokim stanem (podkreślają talię) oraz klasyczne z szerokimi nogawkami.

Wśród kolorów króluje khaki oraz tradycyjne moro. Na topie są spodnie w kolorze czarnym i szarym.

Najmodniejsze modele damskich bojówek znajdziesz na następnych stronach!

Przeczytaj:

Jak nosić ubrania w stylu militarnym?

Jak dobrać spodnie do figury?

Reklama