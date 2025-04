"Off-shoulder", hiszpanka, bardot – to kilka z odkreśleń bluzek z tym niezwykłym dekoltem. Tego lata są one na szczycie modowej listy przebojów!

Reklama

Okazje, okazje! 12 wizytowych bluzek Monnari za mniej niż 100 zł

Krótka historia bluzki hiszpanki

Fason noszono już w XIX wieku. Fanką sukienek z odsłoniętymi ramionami była żona Napoleona – Eugenia (która była Hiszpanką). To jej zawdzięczamy to, że krój trafił do Paryża i tym samym do wielkiej mody. Bluzki hiszpanki często nosiły też Audrey Hepburn i Brigitte Bardot, a w ślad za nimi – rzesze ich fanek.

Dla kogo bluzki off-shoulder?

Odsłaniają ramiona, więc są bardzo kobiece. Warto je wybrać, jeśli to górna część ciała jest atutem sylwetki czyli przy figurach typu gruszka czy jabłko – seksowny dekolt odwróci uwagę od ciężkich bioder czy ud. Jeśli bluzka jest mocno marszczona u góry czy dodatkowo wykończona falbaną, optycznie powiększy biust. Niektóre bluzki "off-shoulder" są króciutkie – noś je, jeśli chcesz pochwalić się płaskim brzuszkiem.

Na jaką okazję nosić bluzki z odsłoniętymi ramionami?

Są bardzo efektowne, dlatego te, uszyte ze szlachetnych tkanin, sprawdzą się przy wizytowych strojach. Zdecyduj się na model z długim rękawem i odsłoniętymi ramionami na wieczorną imprezę. Bawełniane, trykotowe w tropikalne wzory czy w intensywnych kolorach zapakuj do wakacyjnej walizki.

Supermodne bluzki w kolekcji Sinsay

Chcesz poczuć się jak tancerka flamenco? Wybierz ognistoczerwoną bluzkę z dużą falbaną i wiązaniem pod biustem – za całe 29,99 zł! Za tyle samo możesz zadać szyku w króciutkiej bluzce z pięknym haftem na przodzie. Warto też rzucić okiem na bluzki oversize z rękawami trzy czwarte z troczkami u dołu – będą idealne do dżinsowych spodni lub ołówkowej spódnicy.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Masz ochotę na strój, który zrobi wrażenie? Postaw na oryginalną sukienkę!

Najmodniejsze bluzki na wakacje? Znalazłyśmy je w kolekcji Orsay!

Gładkie T-shirty to przeszłość! Najmodniejsze mają napisy i demonstracyjne hasła. Ceny od 29,90 zł