Wiosna już za rogiem, jest to więc idealny moment na zrobienie porządków w szafie, schowanie grubych, szarych swetrów i ustąpienie miejsca najnowszym trendom. A dzięki falbankom sezon wiosna–lato zapowiada się niezwykle kobieco i romantycznie! Falbany duże i małe są prawdziwą ozdobą każdej bluzki.

Falbany – modny detal

Falbanki to doszyte do tkaniny delikatne skrawki materiału, które układają się w fale. Mogą pojawiać się na każdym elemencie garderoby, a także na dodatkach. Są zwiewne i dodają lekkości.

Z falbanami jest od kilku sezonów podobnie jak z kwiatami – widzimy je tak często, że dla niektórych nie są już niczym odkrywczym. Jednak ten sezon, po trwającej od kilkunastu miesięcy dominacji romantycznych falbanek, przynosi spory powiew świeżości – falbany w bardzo nowoczesnym i oryginalnym wydaniu.

Mocne, wyraziste falbany są w tym sezonie obecne na asymetrycznych formach, przy wykończeniach topów, na mocno przeskalowanych rękawach oraz na spodniach, które przepięknie współgrają z ruchem. Towarzyszą także z pozoru sportowym i casualowym elementom garderoby – dżinsowym kurtkom, dresowym spodniom, a nawet bluzom z kapturem, dzięki czemu możecie nosić je jak tylko chcecie, od rana do wieczora. W tym sezonie warto też zaryzykować i trochę pobawić się tym trendem – falbaniasty total-look może zachwycić nie jedną z nas.

Dla kogo są falbany?

Falbany nie zawsze i nie wszędzie będą dobrze wyglądały. A przede wszystkim – falbany nie są dla każdego. Z reguły powiększają, ostatecznie maskują drobne niedoskonałości naszej figury. Falbany w każdej postaci przyciągają wzrok. Warto więc je zastosować w tym miejscu, na które szczególnie chcemy zwrócić uwagę.

Świetnie w falbankach będzie wyglądała młoda szczupła dziewczyna z niewielkim biustem i długą szyją. Ten typ wykończenia kreacji w górnej części garderoby zupełnie nie nadaje się dla puszystych pań o niskim wzroście i z dużym biustem.

Wybierając bluzkę lub koszulę z falbaną, warto zwrócić uwagę na wielkość elementu ozdobnego. Mniejsze falbanki lepiej sprawdzą się u kobiet w średnim lub podeszłym wieku, ale także u osób, które charakteryzują się spokojnym, opanowanym stylem bycia. Subtelnym rozwiązaniem są także rękawy w formie falban, które prezentują się bardzo elegancko. Większe, ekstrawaganckie zdobienia świetnie się sprawdzą u młodych kobiet. Warto jednak pamiętać o tym, że nie są one odpowiednie na każdą okazję.

Jak nosić bluzki z falbanami?

Falbanki w połączeniu ze zwiewnymi materiałami nadadzą każdej stylizacji powiew świeżości i lekkości. Noszenie ubrań z falbankami wymaga jednak świetnego wyczucia smaku i stylu. Z udziałem bluzki lub koszuli zdobionej falbanami można stworzyć rewelacyjny strój nie tylko na co dzień, ale także na specjalne okazje. Z uwagi na strojny charakter tego elementu garderoby, polecam łączyć go z klasycznymi spódnicami trapezowymi lub ołówkowymi, jeansami albo cygaretkami. Umiar należy zachować również w dodatkach, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić do zestawu za ich pomocą odważne, energetyczne kolory..

Rada stylistki!

Falbanki kojarzą nam się z grzeczną dziewczynką. Ale stylowa kobieta wie, że wystarczy połączyć je skórzaną albo dżinsową kurtką, by zyskały zupełnie innego charakteru.

Najmodniejsze bluzki z C&A

Już teraz zobaczcie, jakie przystępne cenowo propozycje udało nam się znaleźć w najnowszej kolekcji C&A. Są tu zarówno modele dla odważnych, jak i bardziej stonowane. Oto 11 bluzek (w tym bluzki damskie fitness!). Już wiesz która z nich będzie Twoja? Nam spodobały się pastelowe bluzki z rękawami wykończonymi falbanami zarówno pojedynczymi, jak i podwójnymi. Będziemy je nosić do zwykłych dżinsów i spódnic maksi.Teraz nie pozostaje ci już nic innego, tylko ruszać na zakupy i czekać na pełnię wiosny!

