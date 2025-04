Bluzki i koszule to jedne z najbardziej praktycznych elementów garderoby, które ma w szafie każda kobieta. Tym razem wybrałyśmy dla was 5 uniwersalnych modeli, które warto mieć w swojej szafie. Wszystkie wybrane przez nas rzeczy znajdziecie w sklepie internetowym Zalando.

1. Klasyczny dżins

Dżinsowa koszula to klasyk, który ma w szafie każda z nas. Oczywiście ten materiał ma swoje lepsze i gorsze sezony, ale chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że nigdy nie wyjdzie z mody. Zakup dżinsowej koszuli możecie potraktować jako inwestycję.

fot: 1. Dżinsowa koszula Levi's, cena, ok. 319 zł; 2. Dżinsowa koszula Vero Moda, cena, ok. 129 zł; 3. Dżinsowa koszula Mavi, cena, ok. 229 zł

2. Kwiatowe wzory

Kwiatowe motywy to jedne z najładniejszych i najbardziej lubianych wzorów. Kojarzą się głównie z sezonem wiosna-lato, ale w tym roku sieciówki i domy mody zagrały nam na nosie i promują florystyczne akcenty na jesień i zimę.

Oczywiście namawiamy was do bawienia się modą i eksperymentowania. Proponujemy zaszaleć i łączyć ze sobą różne rozmiary oraz kolory kwiatowych nadruków. Pamiętajcie, że kwiatowy total look jest hitem!

Ubrania w kwiaty dobrze mieć w szafie. To jeden z najmodniejszych wzorów sezonu jesień-zima 2017/2018

fot: 1. Koszula w kwiaty Lost Ink, cena, ok. 219 zł; 2. Czarna koszula w kwiaty Guess, cena, ok. 329 zł; 3. Bluzka zdobiona kwiatowym motywem New Look, cena, ok. 129 zł

3. Seksowne koronki

Koronka to jeden z najbardziej kobiecych materiałów. Nic nie dodaje kobiecie więcej seksapilu niż koronkowa sukienka, bluzka lub top wykończony tym materiałem.

Modele wykonane z delikatnej koronki będą idealne na wielkie wyjście, świąteczną imprezę czy randkę z ukochanym. Jednym słowem warto mieć ją w swojej szafie!

fot: 1. Koronkowa bluzka Bik Bok, cena, ok. 109 zł; 2. Koronkowa bluzka Bik Bok, cena, ok. 129 zł; 3. Koronkowa bluzka ONLY, cena, ok. 129 zł

4. Modna krata

Koszula w kratę już na dobre weszła do kanonu mody codziennej. Wbrew pozorom ten konserwatywny print daje bardzo dużo możliwości. Ma w sobie coś sztywnego, formalnego i oficjalnego. Kojarzy się z angielską arystokracją, grą w polo i polowaniami. Jednak w tym sezonie zupełnie o tym zapominamy i nosimy kratę od stóp do głów.

Jeżeli nie jesteście przekonane do takiego rozwiązanie to postawcie na sprawdzoną koszulę, którą będziecie nosiły przez wiele sezonów.

fot: 1. Koszula w kratę mint&berry, cena, ok. 189 zł; 2. Koszula w kratę Esprit, cena, ok. 199 zł; 3. Koszula w kratę Polo Ralph Lauren, cena, ok. 509 zł

5. Ponadczasowa biel

Biała koszula to jeden z podstawowych i najbardziej uniwersalnych elementów damskiej garderoby. Jest odpowiedni na wielkie wyjście, niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi, a nawet wypad za miasto.

Wybór odpowiedniej białej koszuli jest zazwyczaj determinowany przez jakość materiału i fason, ale mało osób wie, że bardzo ważny jest również odcień bieli i kształt kołnierzyka - jest blisko twarzy i ma ogromny wpływ na nasz wygląd. Kobiety o letnim typie urody powinny wybrać biel chudego mleka lub kredy - delikatnie zszarzała i nieco przyblakła. Pani zima najlepiej będzie wyglądała w śnieżnobiałej koszuli, jesień powinna wybrać odcień szampański, a wiosna kolor kości słoniowej.

fot: 1. Biała koszula Lauren Ralph Lauren, cena, ok. 539 zł; 2. Biała koszula Selected Femme, cena, ok. 219 zł; 3. Biała koszula Only, cena, ok. 119 zł

