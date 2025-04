Bluzki i koszule są cenione za wygodę, ponadczasowość oraz uniwersalność. Kiedyś były symbolem kobiet pracujących i dopełnieniem eleganckiej stylizacji. Obecnie są popularnym elementem garderoby, który ma w swojej szafie każda kobieta.

Reklama

To jedna z naszych ulubionych sieciówek! Dlaczego kochamy H&M? Mamy aż 9 powodów

Modne bluzki i koszule z H&M

Damskie bluzki i koszule świetnie sprawdzają się w wielu stylizacjach. Eleganckie modele będą dobrze wyglądały ze spodniami w kant lub ołówkowymi spódnicami. Bardziej casualowe propozycje sprawdzą się w duecie z przecieranymi dżinsami lub woskowanymi rurkami.

Według najnowszych trendów bluzki i koszule nadal są na czasie, a modne propozycje znajdziecie w każdej popularnej sieciówce. My postanowiłyśmy wziąć pod lupę modele dostępne w H&M. Chcecie wiedzieć, co wpadło nam w oko? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Naszym faworytem jest błękitna koszula z dużą kokardą przy dekolcie. Będzie pasowała do dżinsów z wysokim stanem, stylowych cygaretek i kobiecej spódnicy midi. A w tym delikatnym kolorze każda kobieta będzie wyglądał zniewalająco.

Reklama

Czas zapomnieć o ramoneskach! Teraz na topie są...