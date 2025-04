Strój do pracy na pewno wielu z wam przysparza wiele problemów. W szczególności pracując w biurze, gdzie obowiązuje odpowiedni dress code. Mimo, że ten nie jest już tak restrykcyjny jak kiedyś, wciąż może sprawiać kłopot.

Reklama

Biznesowy dress code na lato

Dla tych, które wiecznie nie wiedzą w co się ubrać, proponuję prosty zestaw. Garniturowe spodnie lub po prostu te z materiału, marynarka i czółenka na niewysokim obcasie. Można spodnie zamienić na ołówkową spódnicę a czółenka na baleriny. Wystarczy by ten look urozmaicać różnymi bluzkami i koszulami. Uniform z odrobiną urozmaicenia, który oszczędzi nam czas, ale przede wszystkim pieniądze.

Stylowe bluzki do pracy

I właśnie na tych bluzkach chciałabym się skupić. Aktualnie, eleganckie koszule i bluzki można kupić już za 29 złotych. W sezonie jest to po prostu niemożliwe. Dlatego polecam by właśnie teraz rozejrzeć się za przecenami - teraz kupicie 3 bluzki z wyprzedaży w cenie 1 w regularnej cenie.

Lubię biurowy look dla kobiet, który nadaje im zdecydowanego charakteru. Formalne ubrania, jak ołówkowa spódnica czy spodnie w kant świetnie zrównoważy koszula w męskim stylu, noszona w nonszalancki sposób. W kwestii koloru stawiałabym na klasykę - jasnoniebieska, bladoróżowa, nieśmiertelna opcja black & white a także biała, którą można unowocześnić oryginalnym krojem (np. wiązaniem z przodu na kokardę), bądź asymetrią. Modne wciąż pozostają drobne geometryczne wzory, groszki i prążki. Hitem lata jest elegancka koszula z wiązaniem pod szyją, przypominającym krawat. Jeśli nie obowiązuje Cię zbyt formalny dress code, spokojnie możesz sobie pozwolić na dżinsową koszulę, w kolorze khaki czy popularne w tym sezonie kwieciste lub etniczne wzory. Wybierając kolory nude, srebrzyste chłodne szarości oraz niebieskości, rdzawe kolory ziemi, fiolety i czerwienie, z pewnością postawicie na kolory, które będą modne w nadchodzącej jesieni.

- specjalnie dla nas Iwona Gzik, stylistka magazynu "Flesz"

Od lewej: Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Foremniak, Kinga Rusin - fot. ONS.pl

Możecie również zainspirować się gwiazdami. Ja wybrałam 3 looki znanych i lubianych celebrytek. Małgorzata Kożuchowska i jej galowy look to sprawdzony zestaw na każdą oficjalną i biznesową okazję. Ołówkowa spódnica i biała koszula to strzał w 10-tkę!

Doskonały look do biura - prosty i klasyczny

Reklama

Małgorzata Foremniak stawia na total look. Pamiętajcie, że wybierając ubrania tego samego koloru tworzycie zestaw, który na pewno wyróżni was z tłumu. Zaś stylizacja Kingi Rusin to pomysł dla tych, które w biurze mogą pozwolić sobie na odrobinę luzu. Casualowe dżinsy, ale połączone z dopasowaną kolorystycznie górą - efekt? Nonszalancki i z klasą. Jak wam się podoba?