Koszuli nie może zabraknąć w szafie żadnej kobiety. Nosimy ją od rana do wieczora, na każda okazję. Na służbowym spotkaniu doda klasy, a na imprezie podkreśli naszą figurę. Najmodniejsze w tym sezonie koszulę z wiązaniem pod szyją, z którego możesz stworzyć kokardę lub węzeł a'la krawat. Jest niezwykle urocza i romantyczna. Z czym najlepiej ją nosić?

Na wierzch czy do środka? Kilka porad, jak nosić bluzki

Retro w nowoczesnym wydaniu!

Koszula wiązana pod szyją kojarzyła nam się do dziś ze stylem vintage. Była modowym hitem w latach 70., dziś po pół wieku znów triumfuje. Nosimy ją do biura, jak przed laty słynna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, ale także poza nim. Znakomicie komponuje się z zestawami w stylu hippie, ze zwiewnymi spódnicami maxi czy dżinsami typu dzwony.

Jak nosić koszulę wiązaną pod szyją?

Koszulę tego typu z powodzeniem możemy wykorzystać do każdej stylizacji. Nie jest tylko kojarzona ze sztywnym dress codem. To idealna alternatywą dla klasycznej koszuli, ale zdecydowanie ciekawsza i bardziej oryginalna. Śmiało możesz śięgać po jej kolorowe lub wzorzyste wersje.

Zakup koszuli wiązanej pod szyją to doskonały sposób, by odświeżyć garderobę. W zestawieniu z nią nawet stare rzeczy nabiorą nowego wyrazu i bez problemu stworzymy image dostosowany do naszych potrzeb. mat.

Rada stylistki:

Nie musisz od razu kupować koszuli wiązanej pod szyją. Wystarczy, że do zwykłej zawiążesz wokół szyi apaszkę, a najlepiej długi wąski szalik. Pamiętaj tylko o jednym, aby apszkę dobrać kolorystycznie do stylizacji, albo chociaż do koszuli.

