Bluzki z odkrytymi ramiona były hitem lata 2017. W tym roku wszyscy mówią, że są już niemodne, ale kobiety na całym świecie nadal bardzo chętnie je noszą. Więc postanowiłyśmy nie zwracać uwagi na opinie specjalistów od mody i stworzyłyśmy zestawienie bluzek dostępnych w aktualnej kolekcji znanych marek.

Tego typu bluzki bezpośrednio nawiązują do hiszpańskiego stylu i gorących rytmów flamenco. A tego typu dekolt nosi nazwę carmen.

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

1. Bluzki bez ramion w kwiaty

Bluzki bez ramion zdobione kwiatowym motywem będą idealne do luźnych szortów, sandałów rzymianek i wiklinowego koszyka. Jeżeli nie będziesz czuła się zbyt pewnie, to naciągnij bluzkę na ramiona. Dzięki temu zakryjesz trochę więcej ciała.

fot: 1. Zara, cena, ok. 139,90 zł; 2. H&M, cena, ok. 79,90 zł; 3. H&M, cena, ok. 69,90 zł

2. Bluzki bez ramion w paski

Wbrew pozorom ten ciuch jest znakomitym sposobem na zatuszowanie mankamentów sylwetki. Falbany i kroje oversize pomogą ukryć mały biust i odstający brzuszek. A pionowe paski optycznie wydłużą sylwetkę.

fot: 1. H&M, cena, ok. 99,90 zł; 2. H&M, cena, ok. 59,90 zł; 3. Grace, cena, ok. 579 zł (Zalando.pl)

3. Bluzki bez ramion w intensywnych kolorach

Tego typu bluzki wyeksponują szyję i optycznie ją wydłużą. Są odpowiednie dla osób o wąskich ramionach, ale mogą je nosić również kobiety o figurze klepsydry - luźny fason nie będzie opinał bioder. A nosząc ubrania odsłaniające ramiona warto upiąć włosy.

fot: 1. H&M, cena, ok. 99,90 zł; 2. H&M, cena, ok. 129,90 zł; 3. Michael Kors, cena, ok. 569 zł

4. Czarne bluzki bez ramion

W czarnej wersji kolorystycznej wyglądają na bardziej eleganckie. Pamiętaj jednak, że dekolt carmen jest bardzo ozdobny i nie lubi towarzystwa. Dlatego zrezygnuj z dużej ilości biżuterii i wybieraj proste ubrania, które będą jedynie tłem dla fantazyjnej bluzki.

fot: 1. H&M, cena, ok. 129,90 zł; 2. H&M, cena, ok. 139,90 zł; 3. Sparkz, cena, ok. 209 zł (Zalando.pl)

