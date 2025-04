W bieżącej kolekcji H&M nie brakuje hitów, na które warto zwrócić uwagę. W ostatnim czasie pisałyśmy o wielu bestsellerach, m.in. sukience oversize z H&M, sukience w grochy z H&M i kopertowej sukience z H&M. Teraz internautki zakochały się w bluzeczce, która zyskuje coraz większą popularność w sieci.

Bluzka z H&M hitem Instagrama

Nowym obiektem pożądania jest czarna bluzka z H&M. Co jest w niej takiego szczególnego, że zachwyciła kobiety na całym świecie? Model idealnie wpisuje się najnowsze trendy, dzięki bufiastym rękawom oraz efektownym marszczeniom.

Bluzeczka jest krótka, więc będzie doskonale pasowała do spodni i spódnic z wysokim stanem. Ten krój będzie odpowiedni dla kobiet z niewielkim biustem. Marszczenia optycznie go powiększą. To klasyczna rzecz, którą warto mieć. A jednocześnie - idealnie pasująca do obowiązujących trendów. Sprawdzi się zarówno zimą, jak i gdy za oknami zrobi się cieplej. Można ją miksować z różnymi elementami garderoby.

Na Instagramie nie brakuje inspiracji na stylizacje z hitową bluzeczką z H&M. Nam podobają się zestawy w estetyce total black, czyli z czarnym dołem. To połączenie, które zawsze się sprawdza. Dobrym pomysłem jest również połączenie bluzki z szalenie modnymi jeansami typu mom's jeans. Do tego zestawu koniecznie dobierz sportowe sneakersy i ramoneskę z Lidla za 85 zł.

Do pracy możesz założyć ołówkową spódnicę i szpilki. A na górę zarzucić dwurzędową marynarkę np. kolorze Classic Blue.

Bluzka jest dostępna w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Obecnie trzeba za nią zapłacić 149,99 zł.

