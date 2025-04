Ubrania z H&M bardzo często uzyskują status sprzedażowych hitów. Rzeczy ze szwedzkiej sieciówki szybko stają się popularne na Instagramie, dzięki czemu sprzedają się jak świeże bułeczki. Ostatnio internautkom wpadły w oko m.in. bluzka z H&M, sukienka z H&M i spódnica z H&M. Teraz hitem jest zwiewna bluzeczka z nowej kolekcji marki.

Bluzka w kwiaty z H&M hitem sieci

To bluzeczka z cienkiej tkaniny z długim rękawem. Ma krótki falbankowy kołnierzyk, na karku rozcięcie z krytym guzikiem, a także szerokie falbany ciągnące się od przodu przez ramiona do tyłu. Fason podkreśla figurę, dzięki elastycznemu odcięciu w talii.

Motywy kwiatowe nigdy nie wychodzą z mody. Będą na topie również w sezonie wiosna-lato 2020, w czasie którego będziemy stawiać głównie na kobiecość. Lekka, romantyczna bluzeczka doskonale sprawdzi się na co dzień. Można ją nosić zarówno do spódnic, jak i do spodni. To klasyczny model, który sprawdzi się na wiele okazji, zarówno oficjalnych, jak i tych mniej zobowiązujących.

Bluzka w kwiaty z H&M urzekła internautki na całym świecie. Kobiety dzielą się w sieci pomysłami na stylizacje z hitem szwedzkiej sieciówki. My proponujemy przełamać subtelny charakter bluzeczki mocniejszym akcentem np. marynarką w męskim stylu, sportowymi butami lub klasyczną ramoneską.

Dobrze wypadnie również w zestawie z ołówkową spódnicą, żakietem i szpilkami. Taki look idealnie sprawdzi się do biura lub na spotkanie biznesowe. Dobierz do niego elegancką torebkę np. z imitacji egzotycznej skóry i jesteś gotowa do wyjścia.

Bluzkę możesz kupić w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Za stylowy element garderoby trzeba zapłacić 139,99 zł.

