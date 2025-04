Kiedy jest idealny czas na noszenie ubrań w ciekawe wzory, jeśli nie wiosną? Jeśli do modnego detalu dorzucimy kobiecy hiszpański dekolt odsłaniający ramiona, zyskamy bluzkę idealną, dostępną teraz w nowej kolekcji Pepco. Podobne kupisz również w Reserved i Zarze.

Różnice między tymi trzema propozycjami są niewielkie, jednak najbardziej kusząca jest hiszpanka dostępna w Pepco. Czemu? Kosztuje tylko 19,90 zł!

Bluzka hiszpanka z Pepco za 19,90 zł vs. bluzka hiszpanka z Reserved i z Zary

Zarówno bluzka z Pepco, jak i te z Reserved i z Zary możesz kupić w najnowszych kolekcjach marek. Wpisują się w obowiązujące trendy i są niezwykle uniwersalne. Podkreślają atuty kobiecej figury, jednocześnie maskując wszelkie niedoskonałości.

fot. Materiały prasowe, bluzka hiszpanka z Pepco, cena 19, 90 zł; bluzka hiszpanka z Reserved, cena 89,90 zł; bluzka hiszpanka z Zary, cena 109 zł

Hiszpanka z Pepco ( na zdjęciu pierwsza od lewej) ma bardzo dziewczęcy malinowy odcień i modny deseń etno. Dekolt pięknie podkreśla odsłonięte ramiona i szczupłe obojczyki. Szeroka falbanka uwydatnia biust i odwraca uwagę od brzuszka, dlatego bluzka sprawdzi się u tych kobiet, które nie lubią eksponować tej części swojego ciała. Hiszpanka jest wykonana w 100% z wiskozy, a do wyboru masz rozmiary od 36 do 44. Cena tej bluzki jest naprawdę okazyjna. Wynosi tylko 19,90 zł.

Propozycja z Reserved (na zdjęciu w środku) jest bardziej klasyczna. Kremowa bluzka pokryta jest wzorem w drobne kwiaty. Zarówno dekolt, jak i dolny brzeg hiszpanki wykończony jest ściągaczem, który dopasowuje bluzkę do figury. Krótkie, zwiewne rękawy dodają całości lekkości i romantycznego stylu. Bluzka wykonana jest z poliestru. Trzeba zapłacić za nią 89,90 zł, a dostępna są rozmiarach od 34 do 42.

Hiszpanka z Zary (na zdjęciu pierwsza po prawej stronie) jest w modnym oliwkowym kolorze i wzorze delikatnych białych kwiatów. Pod biustem bluzka ma szeroki ściągacz, który podkreśla wąską talię i eksponuje kształtny biust. Dekolt odsłania całe ramiona. Długie rękawy również zakończone są elastyczną gumką. Bluzka wykonana jest z lnu, wiskozy i elastanu. Do wyboru masz rozmiary od XS do XL. Cena? 109 zł.

Jeśli byłybyśmy na twoim miejscu, wybrałybyśmy propozycję Pepco, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyły np. na podkreślającą figurę żółtą sukienkę z Lidla lub na piękną ramoneskę z Zary.

Z czym nosić bluzkę hiszpankę?

Tak kobieca propozycja będzie świetnie wyglądać z ołówkową jeansową spódniczką z Pepco i sandałkami na słupku. Stylizacja sprawdzi się zarówno na wyjście na spacer, ale też na letnią imprezę u znajomych.

Do biura włóż hiszpankę do pastelowych spodni cygaretek i eleganckich mokasynów. Stanowi to modne, ale i bardzo eleganckie połączenie, które będzie dobrym wyjściem na upalne dni.

