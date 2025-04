Szmizjerka pozostaje jednym z najmodniejszych elementów kobiecej garderoby. Jest ponadczasowa, uniwersalna i możesz ją nosić na większość okazji. Udało nam się znaleźć modele idealną sukienkę na wiosnę i lato 2020. Kupisz je teraz w H&M i Pepco.

Różnice między nimi są naprawdę niewielkie, ale przyznamy szczerze, że bardziej kusi nas cena propozycji Pepco. Za sukienkę z nowej, letniej kolekcji zapłacisz tam tylko 39,90 zł.

Błękitna szmizjerka z Pepco vs. błękitna szmizjerka z H&M

Zarówno szmizjerka z H&M, jak i ta z Pepco wpisują się w najnowsze trendy. Obie są w modnym błękitnym kolorze, podkreślają talię i pasują do każdego typu figury. Ich casualowy krój sprawia, że będą świetnym wyborem zarówno na spacer, jak i na spotkanie ze znajomymi.

fot. Materiały prasowe, szmizjerka z Pepco, cena 39,90 zł, szmizjerka z H&M, cena 139,90 zł

Szmizjerka z Pepco (na zdjęciu po lewej stronie) jest zapinana na zamek błyskawiczny na wysokości biustu. Obok niego znajdują się dwie kieszenie z klapkami. W pasie jest elastyczna gumka, która dopasowuje się do sylwetki, ukrywając jednocześnie wszelkie jej mankamenty. Sukienka jest wykonana z przewiewnej i lekkiej wiskozy. Do wyboru masz rozmiary od S do XXL. Cena? Tylko 39,90 zł.

Propozycja H&M (na zdjęciu po prawej) zamiast suwaka ma ozdobne guziki, biegnące wzdłuż całej sukienki. Uszyto ją w 100% z Lyocellu. Talię podkreśla wąski pasek, który możesz swobodnie przewiązać. Sieciówka oferuje 4 różne odcienie sukienki i rozmiary od 32 do 50. Za tę szmizjerkę musisz jednak zapłacić 139,90 zł.

Jeśli miałybyśmy wybierać, wolałybyśmy na twoim miejscu zaoszczędzić 100 zł i oprócz sukienki dokupić w Pepco wyszczuplającą jeansową spódniczkę lub pastelowe spodnie z wysokim stanem z H&M.

Z czym nosić szmizjerkę?

Zarówno propozycja H&M, jak i Pepco będą świetnie wyglądać w stylizacjach typu boho. Dodaj do nich kamizelkę z frędzlami dzierganą na szydełku, modne kowbojki i kapelusz z dużym rondem.

Jeśli nie przepadasz za takimi zestawieniami, postaw na lata 90. i dodaj do szmizjerki neonową biżuterię oraz najmodniejsze białe sneakersy. Dzięki temu zyskasz świetną stylizację na co dzień i na imprezę.

