Zara z okazji Black Friday przygotowała 40% zniżkę na wybrane artykuły. Już dzisiaj, od godziny 18:00 możesz zrobić zakupy z rabatem.

Sukienka nude Zara

Dopasowana sukienka w cielistym kolorze to hit jesienno-zimowych wybiegów. Ta marki Zara uszyta została z ekologicznej bawełny uprawianej przy użyciu nawozów i pestycydów pochodzenia naturalnego.

Sukienka dostępna jest od rozmiaru S do L. Kupisz ją również w kolorze czarnym, khaki, szarym i bakłażanowym.

Sukienka kosztuje 27,90 zł - została przeceniona z 45,90 zł.

fot. Materiały prasowe

Welurowa bluza Zara

Welur świętuje swój wielki powrót! Uszyte z niego bluzy są nie tylko modne, ale i komfortowo się noszą. Bluza marki Zara dostępna jest w 3 kolorach - beżowym, szarym i czarnym w rozmiarach od S do L.

Bluza kosztuje 47,90 zł. Została przeceniona z 79,90 zł

fot. Materiały prasowe

Czarna koszula Zara

Czarną, lejącą się koszulę założysz do dżinsowych rurek i skórzanych spodni. Koszula marki Zara dostępna jest w 5 kolorach: czarnym, miętowym, błękitnym, różowym i białym w rozmiarach od XS do XL.

Koszula kosztowała 99,90 zł. Z okazji Black Friday możesz ją kupić za 59,90 zł.



fot. Materiały prasowe

Spódnico-spodnie z ekoskóry Zara

Spódnicospodnie marki Zara mają wysoki stan, regulację szerokości w pasie oraz pasek z metalową szlufką. Uroku dodają im ozdobne metalowe guziki z przodu.

Spódnico-spodnie dostępne są w rozmiarach od XS do XL. Kupisz je za 59,90 zł - zostały przecenione z 99,90 zł.

fot. materiały prasowe

Niebieskie dżinsy rurki Zara

Klasycznie, niebieskie rurki pasują do wszystkiego - do bluzy, luźnej koszuli i jedwabnej bluzki. Uszyte zostały z elastycznej tkaniny jeansowej wykonanej w technologii „holding power".

Dżinsy dostępne są od rozmiaru 32 do 46. Do kupienia są również w innych odcieniach. Zapłacisz za nie 59,90 zł. Ich regularna cena to 99,90 zł

fot. Materiały prasowe

Kurtka puchowa Zara

Wszystkie fashionistki noszą tej zimy białe, puchowe kurtki. Ta marki Zara ma wysoki kołnierz, kaptur z troczkiem umożliwiającym regulację szerokości oraz długi rękaw z mankietem.

Kurtka dostępna jest również w kolorze czerwonym w rozmiarach od XS do XXL. Kupisz ją za 119,90 zł - jej wcześniejsza cena to 199,90 zł.

fot. Materiały prasowe

