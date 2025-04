Black Friday zbliża się wielkimi krokami i już jutro będziesz mieć szansę kupić tysiące produktów w naprawdę niskich cenach. Wiele sklepów już wcześniej zaczęło coroczne święto wyprzedaży. W niektórych z nich Black Friday trwa ponad tydzień.

Jeśli swoje zakupy z okazji święta zniżek planujesz zrobić między innymi w Reserved, warto zajrzeć do sklepu online marki już teraz. Setki produktów zostały tam przecenione nawet o ponad połowę. Wybrałyśmy 6 rzeczy, na które same będziemy polować - wśród nich znalazły się płaszcze w bardzo niskich cenach, najmodniejsze fasony sukienek oraz ponadczasowe dodatki.

Spodnie kuloty, cena 29,99 zł

Podczas Black Friday w Reserved warto postawić nie tylko na modne ubrania na zimę, ale też najgorętsze trendy na przyszłe, cieplejsze sezony. Spodnie kuloty podbiły nasze serca już latem i wiele wskazuje na to, że zostaną z nami na dłużej. Te z Reserved są teraz przecenione o ponad 50%, ponieważ w regularnej cenie kosztują 69,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Spodnie pochodzą z kolekcji ECO AWARE i są wykonane z poliestru z recyklingu. Możesz kupić je w gładkiej czarnej wersji, ale są też dostępne czarne kuloty we wzór w drobne kropki oraz granatowe spodnie w białe paski.

Bawełniana sukienka baby doll, cena 59,99 zł

W tej sukience można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Krój baby doll pasuje do każdego typu figury i wspaniale eksponuje nogi, jednocześnie optycznie je wyszczuplając. Sukienka ma najmodniejszy odcień przygaszonej oliwki i hitowe bufiaste rękawy.

fot. Materiały prasowe

Wbrew pozorom ten krój sprawdzi się także zimą - my polecamy łączyć go z wysokimi kozakami o szerokiej sztywnej cholewce oraz klasyczną ramoneską. Sukienka ma też świetny skład - jest uszyta ze stuprocentowej bawełny.

Torebka z motywem skóry krokodyla, cena 59,99 zł

W tym sezonie stawiamy przede wszystkim na torebki nawiązujące kształtem do sportowych saszetek-nerek. Wersja z motywem krokodylej lub wężowej skóry to prawdziwy hit - ten trend lansują najbardziej ekskluzywni projektanci. Torebka z Reserved jest wykonana ze sztucznej skóry, ale nie zmienia to faktu, że wygląda naprawdę elegancko.

fot. Materiały prasowe

Torebka została przeceniona o 40% - w regularnej cenie kosztuje 99,99 zł. Ma zapięcie na suwak i szeroki, wygodny pasek na ramię.

Sukienka z wiązaniem przy szyi, cena 59,99 zł

Zimą stawiamy na klasyczne kroje sukienek. Ten model z Reserved nawiązuje do kultowej kreacji księżnej Diany, z pewnością więc spodoba się fankom serialowych produkcji o Lady Di. Wiązanie przy szyi sprawia, że sukienka jest niezwykle kobieca, a jednocześnie nie odsłania dekoltu.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest dostępna w dwóch innych wersjach w wielokolorowe kwiaty, jednak to wzór w delikatne groszki skradł nasze serca. Jest uszyta z miękkiego w dotyku poliestru z domieszką elastanu.

Puchowy płaszcz z kapturem, cena 149,99 zł

Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłaś się w kurtkę lub płaszcz na zimę, Black Friday w Reserved to idealny moment, by to zrobić - prawdziwe perełki są dostępne tam za grosze. Zimą powracają puchowe kurtki i płaszcze. Najmodniejsze fasony to te o szerokim pikowaniu, mocno nadmuchane - najlepiej w matowej wersji, ze skóry lub te lakierowane.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz z Reserved ma ciepły kaptur i długość przed kolano, dzięki czemu poza modowym wyglądem zapewnia też komfort nawet w bardzo chłodne dni. Ma luźny, nieco oversizowy fason, który pasuje do każdego typu sylwetki.

Płaszcz o męskim kroju, cena 179,99 zł

Wolisz bardziej eleganckie i ponadczasowe kroje? My polecamy klasyczny camelowy płaszcz o najmodniejszym kroju ostatnich sezonów. Lekko opuszczone ramiona, prosta forma i kieszenie z przodu dają wrażenie męskiego kroju, bardzo pożądanego tej zimy.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz jest uszyty z diagonalu, dzięki czemu wspaniale układa się na sylwetce. W regularnej cenie kosztuje ponad 299 zł - szczególnie warto więc polować na niego właśnie teraz!