W sklepach Lidl (tych stacjonarnych i w sklepie online) przygotowania do Black Friday ruszyły pełną parą! Niemal codziennie pojawiają się nowe propozycje w cenach niższych nawet o 80%!

Zerknij na nasze propozycje dostępne w sklepie internetowym Lidl. Kupując wszystkie 5 zapłacisz niecałe 145 zł!

Bluzka Esmara z Lidla

Ta lekka i cienka wiskozowa bluzka to świetna propozycja na nadchodzącą wiosnę. Uroku daje jej marynistyczny wzór w złote muszelki oraz dekolt w kształcie litery V. Do wyboru jest również ten sam krój w granatowym kolorze.

Cena: 17 zł (przeceniona z 34,99 zł).

Bluzka Esmara z Lidla

Bluzka uszyta jest z przyjemnej dla ciała wiskozy. Ma urocze wiązanie przy dekolcie, a pudrowo-różowy kolor sprawdzi się idealnie przy wiosennych stylizacjach. Dostępna jest w rozmiarach od 34 do 44. Do wyboru jest również wersja w niebieskim kolorze.

Cena: 19,99 zł (przeceniona z 29,99 zł).

Sukienka Esmara z Lidla

Sukienka dostępna jest w rozmiarach od 34 do 44. Ma długi rękaw, zapięcie na guziki na karku oraz dekoracyjne wycięcie na plecach.

Cena: 39,99 zł (przeceniona z 49,99 zł).

Sukienka Esmara z Lidla

Czarna, prosta sukienka to absolutny must have. Prezentowana sukienka dostępna jest w rozmiarach od XL do 3 XL. W tej samej cenie i o tym samym kroju kupisz również sukienkę w szaro-beżowe paski.

Cena: 27 zł (zamiast 49,99 zł).

Jegginsy Esmara z Lidla

Jegginsy dostępne są w rozmiarach od 34 do 46. Noś do nich wiskozowe bluzki (w paski, kwiatki i groszki) albo ciepłe swetry.

