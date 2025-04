Black Friday to idealna okazja, by uzupełnić swoją zimową garderobę w obowiązkowe pozycje lub spełnić swoje marzenie, które do tej pory było nieosiągalne ze względu na cenę.

Co kupić na Black Friday w CCC?

W CCC Black Friday trwa nie jeden, ale aż 12 dni. Zaczął się już 19 listopada i potrwa do końca miesiąca, ale w ofercie sklepu ciągle znajdziesz prawdziwe perełki w naprawdę niskich cenach. My polecamy przede wszystkim postawić na modne buty. Botki, kozaki sneakersy czy klasyczne sztyblety zawsze znajdą miejsce w każdej szafie - szczególnie, jeśli można je kupić o połowę taniej. Wszystko w ofercie sklepu kupisz teraz w promocji 50%.

Klasyczne sztyblety na każdą okazję

Klasyczne sztyblety są nie tylko wygodne, ale przede wszystkim pasują do każdej stylizacji i na każdą okazję. Jeśli twoja para ulubionych sztybletów pamięta lepsze czasy lub po prostu zamarzyły ci się nowe buty do zadań specjalnych, Black Friday w CCC to idealna okazja, by spełnić to marzenie.

My polecamy przede wszystkim klasyczne modele w każdym kolorze i wykończeniu: beżowe botki z zamszu lub czarne ze skóry podbiją z pewnością wiele serc miłośniczek ponadczasowego stylu. Jeśli jednak lubisz sięgać po najnowsze trendy, wybierz sztyblety na traktorze z długą obcisłą cholewką. Podobne noszą Małgorzata Rozenek i Anna Lewandowska.

Combat boots

Jeśli miałybyśmy wybrać absolutnie najmodniejsze obuwie na zimę 2020, z pewnością byłyby to combat boots. Te na pierwszy rzut oka ciężkie i mało kobiece buty wbrew pozorom tworzą wspaniały zestaw z sukienkami oraz eleganckimi płaszczami.

Wybieraj wiązane botki o długości, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom - w CCC znajdziesz zarówno te sięgające za kostkę, jak i te pod kolano. My kochamy je w klasycznej czerni, ale biała wersja również wygląda bardzo stylowo.

Kobiece wysokie kozaki

Mimo wszystko wolisz bardziej kobiece rozwiązania? W tym sezonie i wysokie kozaki wiodą prym wśród obuwniczych trendów. Można podzielić je na dwie główne kategorie - pierwsza to bardzo stylowe sztywne kozaki z szeroką cholewką, które sprawiają, że nawet najprostsza stylizacja wygląda jak z okładki modowych magazynów. Instagramerki pokochały ten trend, szczególnie w czarnej lakierowanej wersji.

Druga, bardziej klasyczna, to kozaki z wysoką marszczoną cholewką - zamszową lub gładką skórzaną. Tu królują przede wszystkim modne w tym sezonie kolory ziemi. Beże, brązy, a nawet odcienie zieleni wspaniale będą pasować do prostych stylizacji na co dzień.

Ponadczasowe botki na obcasie

Jeśli chcesz, by twoje botki nie tylko pięknie wyglądały, ale też wyszczuplały sylwetkę, postaw na ponadczasowe jesienno-zimowe buty na szpilce. To obuwie sprawdzi się na każdą okazję, a w ofercie CCC znajdziesz mnóstwo ciekawych propozycji.

Wysoki obcas nie oznacza tylko szpilki - możesz spokojnie wybrać też wygodniejszy, ale równie efektowny słupek. Jest o wiele bardziej stabilny, a potrafi dodać stylizacji smaku - szczególnie, jeśli ma niecodzienny kształt.

Kultowe sneakersy

Black Friday w CCC to też świetny moment, by zaopatrzyć się w modne sneakersy - zarówno te do biegania, jak i te do casualowych stylizacji. W ostatnich miesiącach coraz częściej wybieramy kolorowe modele, często w bardzo kontrastujących połączeniach. Niezmiennie stawiamy jednak też na klasyki, między innymi na kultowe trampki Converse.

Sneakersy towarzyszą nam również zimą - szczególnie, że ta w ostatnich latach nie przynosi ze sobą dużych mrozów i śniegu po pad. Warto postawić na buty, które mają grubszą podeszwę - nie tylko chronią przed błotem i kałużami, ale też dodają kilka centymetrów wzrostu i wyszczuplają sylwetkę.