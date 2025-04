Zbliża się najbardziej wyczekiwany dla miłośników mody dzień w roku! Black Week, tradycyjnie obchodzony w ostatni piątek listopada, tak szczególny, ponieważ niesie za sobą największe przeceny. W związku z tym CCC przygotowało wyjątkową akcję rabatową, która trwa cały tydzień! Od 19 do 29 listopada najbardziej znane marki, jak Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, DeeZeee (a także inne firmy sportowe i akcesoria) będzie można kupić ze zniżką do – 50 %. Dodatkowo, specjalnie z okazji Black Friday, CCC zapewnia szybką dostawę i 100 dni na zwrot zakupionych produktów.

To doskonała okazja, dla tych, którzy od dawna marzyli o butach i dodatkach wypatrzonych w CCC, jak i dla tych, którzy wciąż poszukują idealnych prezentów na święta dla najbliższych. Promocje z okazji Black Friday w salonach CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki obejmują wszystkie produkty dostępnych w CCC marek: Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, DeeZeee, a także inne firmy sportowe i akcesoria. W związku z tym każdy, z łatwością znajdzie coś dla siebie. Oferta przygotowana jest zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i najmłodszych klientów. Bez względu na to jaki preferują styl – klasyczny, elegancki, casualowy, eklektyczny lub oparty na trendach. Szeroki wybór sprawia, że produkty CCC mogą być odpowiedzią na różnorodne potrzeby – szpilki na świąteczną kolację, czółenka do biura, a może masywne, ciężkie botki jak z wybiegów czy nowe buty do biegania? Wszystko znaleźć można w CCC.

Projekty marek z oferty CCC, polecane przez polskie stylistki i tak chętnie noszone przez światowe influencerki pokroju Leonie Hanne (@leoniehanne) czy Camille Charriere (@camillecharriere) teraz może mieć każdy. I to ze zniżką do –50%.

Z rabatu z okazji Black Friday można skorzystać nie tylko 27 listopada, ale jeszcze przez kilka kolejnych dni w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.

Artykuł powstał z udziałem marki CCC