Przejrzałyśmy strony internetowe takich sklepów jak Reserved, Mohito czy Sinsay i wybrałyśmy najlepsze modele swetrów, golfów czy kardiganów, które już teraz są dostępne w obniżonej cenie. Niektóre modele to prawdziwe perełki, które nie tylko wyglądają stylowo, ale także są praktyczne i ciepłe.

Nasza redakcja zakochała się w przecenionym swetrze z Mohito. To model ozdobiony złotymi guzikami, obok których trudno przejść obojętnie.

Dodatkowo dekolt w kształcie litery V optycznie wydłuża szyję, wysmukla ramiona i korzystnie wpływa na proporcje sylwetki. Sweter jest dostępny w kolorze żółtym i niebieskim.

Fot. sweter z guzikami/mat. prasowe Mohito

Na stronę Mohito warto zajrzeć również w poszukiwaniu gładkiego swetra beżowego. Znajdziemy tam model, który kusi swoją uniwersalnością i prostotą. Kimonowe rękawy sprawdzą się szczególnie u kobiet, które chcą optycznie powiększyć mały biust.

Spiczasty dekolt optycznie wydłuża sylwetkę, dlatego jest polecany niskim kobietom, które chcą wyglądać na nieco wyższe. Gładki sweter kosztuje teraz zaledwie 39,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od XS do L.

Fot. sweter oversize/mat. prasowe Mohito

Luźny kardigan bez zapięcia to modne i praktyczne rozwiązanie dla każdej z nas. W Reserved dostaniemy teraz model w uniwersalnym kolorze kremowym wykonany z miękkiej dzianiny o grubym splocie.

Komu najbardziej będzie pasował ten krój? Przede wszystkim osobom o figurze gruszki. Długość do bioder idealnie maskuje szerokie biodra.

Fot. kardigan bez zapięcia/mat. prasowe Reserved

Sweter z golfem sprawdza się świetnie w czasie chłodnych dni jesieni i zimy. Szukacie modelu idealnego? Naszej redakcji wpadł w oko tani golf z Sinsay. Kosztuje 49,99 zł, ma lekko oversizową formę oraz jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.

To uniwersalny model, który idealnie sprawdzi się na co dzień. Dodatkowo szeroki golf zasłania całą szyję i spokojnie może nam zastąpić szalik czy chustę.

Fot. sweter z golfem/mat. prasowe Sinsay

Na koniec propozycja dla osób szukających eleganckiego swetra o ciekawej formie. W Top Secret elegancki sweter wykonany z dzianiny ze złota nitką został przeceniony z 129,99 zł na 39,99 zł.

Charakteryzuje się falbanami na rękawach oraz dekoltem na placach. To model, który idealnie sprawdzi się na imprezę. Założymy go zarówno do spodni, jak i czarnej spódnicy mini.

Fot. sweter z falbanami/mat. prasowe Top Secret

