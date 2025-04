Black Friday to najgorętszy temat tego tygodnia! Do wielkiego święta rabatów i promocji szykują się nie tylko duże sieci odzieżowe, obuwnicze czy kosmetyczne, ale również dyskonty. Lidl proponuje swoim klientom Black Weekend, w czasie którego będzie można kupić m.in. ubrania w świetnych cenach.

Black Friday 2018 w Lidlu. Obniżki cen ubrań

Ubrania z Lidla od dawna cieszą się sporą popularnością. Klienci chwalą je za adekwatny stosunek jakości do ceny. Z okazji Black Friday sieć oferuje obniżki nawet do -80%. Wśród rzeczy, które zostały objęte promocją, nie brakuje stylowych ubrań.

Na uwagę zasługują kardigany z dodatkiem kaszmiru. Miękkie, ciepłe i bardzo stylowe swetry będzie można kupić za 24,00 zł. Wcześniej kosztowały 49,99 zł. Kardigany będą dostępne w stonowanych kolorach: granatowym, szarym, grafitowym i innych. Taki sweter to absolutny must have tego sezonu.

Stylowo otulona? Tylko w kardiganie! Wybrałyśmy najmodniejsze modele

To jeszcze nie wszystko! W Lidlu będzie można upolować więcej eleganckich ubrań w niskich cenach.

Absolutnym hitem są klasyczne płaszcze z dodatkiem wełny. Będzie można je kupić za... 49,00 zł! Ich cena została obniżona ze 119,00 zł. Płaszcze będą dostępne w różnych kolorach i wzorach. Z pewnością będą się cieszyć niemałym zainteresowaniem. Nawet sieciówki nie oferują płaszczy z wełną w tak niskich cenach.

Klasyczny z paskiem w talii lub hitowy oversize - beżowy płaszcz ma różne oblicza! Jaki kupić tej jesieni?

Szykują się na kolejki!

