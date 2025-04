Black Friday to zakupowe święto, które przyszło do nas zza Oceanu. W USA i Kanadzie jest to piątek po Dniu Dziękczynienia, w którym startują sezonowe wyprzedaże. Tego dnia bardzo dużo sklepów, niezależnie od branży, oferuje obniżki cen, a także dłuższe godziny pracy.

W Ameryce jest to związane z totalnym zakupowym szaleństwem. W Polsce ten trend również zdobył wielką popularność. Z roku na rok coraz więcej marek dołącza się do akcji.

Już w ten piątek Black Friday! Oto lista sklepów, które szykują mega zniżki!

Black Friday 2018 w H&M

Jeszcze nie wiadomo na jaką promocję będziemy mogli liczyć w Black Friday, ale marka H&M postanowiła obniżyć ceny już teraz. Aktualna promocja nosi nazwę „Odliczanie do Black Friday”. Już teraz możesz liczyć na 40% rabatu na wybrany asortyment. Pamiętaj, że rabat zostanie naliczony automatycznie w momencie finalizacji zamówienia, nie jest widoczny w czasie dokonywania zakupów.

W naszej galerii znajdziesz zestawienie rzeczy, które naszym zadaniem warto kupić w promocyjnej cenie. Pojawił się tam stylowy płaszcz w kratę, ciepły sweter, ale również seksowny szlafrok. Zobacz koniecznie!

