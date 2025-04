Bardzo wiele kobiet nie przywiązuje wagi do bielizny. Często rezygnujemy z ładnej piżamy na rzecz szortów i rozciągniętego t-shirtu. Rezygnujemy z kobiecej bielizny i wybieramy wygodny stanik, który pamięta czasy studiów, a przecież dobrze dobrany biustonosz to podstawa kobiecej garderoby. Zatem najwyższy czas, aby pomyśleć tylko o sobie i sprawić sobie świąteczny upominek.

1. Stylowe piżamy

Powinna być wygodna, ale nie oszukujmy się, że w ładnej piżamie czujemy się znacznie lepiej niż w rozciągniętym t-shircie i wyciągniętych szortach.

fot: 1. Dwuczęściowa piżama Anna Field, cena, ok. 129 zł; 2. Dwuczęściowa piżama Women Secret, cena, ok. 149 zł; 3. Dwuczęściowa piżama Topshop, cena, ok. 189 zł

2. Seksowne body

Body było modne były w latach 80. - największe gwiazdy filmu i muzyki stylizowały je nie jako bieliznę, ale wierzchnią część garderoby. Wszyscy pamiętamy szalone looki Madonny, Cindy Lauper i Whitney Houston. Nie wspominają już o stylizacjach z Beverly Hills 90210.

Koronkowe body nosimy zamiast bielizny, a bawełniane body zamiast topów.

fot: 1. Czarne body else, cena, ok. 1089 zł; 2. Czarne body Esprit, cena, ok. 189 zł; 3. Granatowe body Hunkemöller, cena, ok. 229 zł

3. Wygodne koszulki nocne

Nie ograniczają ruchów i są bardzo kobiece. W ofercie Zalando znajdziecie bardzo dużo propozycji, które zadowolą nawet najbardziej wymagające kobiety. My stawiamy na modele z koronkowymi wstawkami!

fot: 1. Czerwona koszula nocna Anna Field, cena, ok. 94 zł; 2. Różowa koszula nocna Anna Field, cena, ok. 109 zł; 3. Czarna koszula nocna LingaDore, cena, ok. 249 zł

4. Praktyczne komplety

Bielizna na co dzień powinna być ładna i wygodna. Przecież dobrze dobrany biustonosz to jeden z najważniejszych (jak nie najważniejszy) element damskiej garderoby.

fot: 1. Góra - czarny biustonosz YASELLIE BRALETTE YAS, cena, ok. 109 zł; Dół - czarne figi YAS, cena, ok. 69 zł; 2. Góra - czerwony biustonosz AMOURETTE CHARM Triumph, cena, ok. 189 zł, Dół - czerwone figi Triumph, cena, ok. 74 zł; 3. Góra - biustonosz z fiszbinami Hunkemöller, cena, ok. 149 zł, Dół - figi Hunkemöller, cena, ok. 64 zł

