Walentynki to doskonała okazja, by pobyć sam na sam w romantycznej scenerii. Intymne rendez-vous wymaga odpowiedniej oprawy. Kolacja przy świecach, subtelna muzyka i... zmysłowa bielizna to elementy, których nie powinno zabraknąć w czasie walentynek.

Reklama

Bielizna na walentynki 2019

Święto zakochanych to idealna okazja, by samej sobie zrobić prezent w postaci seksownej bielizny. Najpiękniejsze są ponadczasowe i ponętne koronki. Wykonane z miękkich, wysokiej jakości materiałów, nie tylko zdobią kobiece ciało, ale również są wygodne. Może zaopatrzyć się biustonosz, figi lub koszulkę z delikatną koronką.

Szukasz sukienki na walentynkową randkę? Zobacz 15 niebanalnych modeli

Inna propozycja to koronkowe body, które obecnie jest hitem. Może być noszone zarówno pod ubraniem, jak i kusząco spod niego wystawać. Niektóre modele doskonale sprawdzą się zamiast topu lub bluzki.

Na następnych stronach znajdziesz mnóstwo propozycji zmysłowych biustonoszy, fig, body i koszulek nocnych!

Reklama

Więcej modnej bielizny:

9 powodów, dla których warto nosić bieliznę wyszczuplającą

3 rodzaje biustonoszy, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie