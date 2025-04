Do białego chyba nie musimy nikogo przekonywać. Nie ma przecież osoby, która wygląda w nim źle, pasuje do wszystkiego, a co najważniejsze nigdy nie wyjdzie z mody. Przecież w każdej szafie można znaleźć biały t-shirt, koszulę czy spodnie.

Białe ubrania na lato 2016

W aktualnych kolekcjach znanych marek jest bardzo dużo ubrań w białym kolorze. Na sklepowych półkach udało się nam wypatrzeć sukienki, spódnice, koszule, bluzki, topy i kamizelki. Dodatkowo wiele z nich ma koronkowe wstawki, które sprawiają, że ubrania nabierają kobiecej subtelności, a z drugiej strony kobiecego pazura.

Zakładając białe ubrania, nie musicie się martwić, że jakiś element garderoby nie będzie do siebie pasował. Przecież, każda kobieta doskonale wie, biała koszula jest wybawieniem, gdy nie wiemy co złożyć do wzorzystych spodni.

Jeżeli nadal nie wiecie jak łączyć białe ubrania, to zobaczcie, jak robią to gwiazdy . Zazwyczaj wybierają biel w wersji total look. Uzupełniają ją jedynie modnymi dodatkami - stylowymi butami na obcasie czy ekstrawagancką kopertówką. Jeżeli nie jesteście przekonane do stylizacji w tym kolorze, to może postawcie (jak Małgorzata Kożuchowska) na marynarkę i top. Gwiazda do jasnej góry dobrała czarne spodnie i ciemne szpilki. Dzięki takiemu zestawieniu look zyskał odrobinę elegancji, mimo tego, że ubrania są raczej w rockowym stylu.

fot: ONS/Barbara Kurdej-Szatan; Małgorzata Kożuchowska; Zofia Ślotała; Anna Wendzikowska

