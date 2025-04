Biała sukienka to uniwersalny ciuch, po który sięgamy głównie w czasie letnich miesięcy. Dlaczego? Bo jest idealna nawet na największe upały, doskonale wygląda z opaloną skórą i pasuje każdemu. Chyba nie znamy osoby, która źle wygląda w białym kolorze.

Modna biała sukienka

Nie ma jednego konkretnego modelu, który powinien znaleźć się w waszych szafach. Powinnyście wybrać sukienkę, która do was najbardziej pasuje. Jeżeli lubicie koronkowe białe sukienki to cudownie. Jeżeli wolicie rozkloszowane lub eleganckie fasony to też bardzo dobrze. Najważniejsze, żeby wybrać model, w którym czujecie się i wyglądacie dobrze.

W naszej galerii znajdziecie 12 białych sukienek, które udało się nam znaleźć wśród propozycji popularnych sieciówek. Wśród nich są modele, które sprawdzą się na co dzień, do pracy, a nawet na romantyczną kolację lub letnie garden party.

Jak stylizować białą sukienkę?

W przypadku białej sukienki nie praktycznie żadnych ograniczeń. Kolorystyka jest dowolna, bo przecież do bieli pasuje wszystko.

Wakacyjna stylizacja będzie doskonale wyglądała z espadrylami na koturnie, kolorową torebkę na ramię, złotą biżuterią i słomkowym kapeluszem z szerokim rondem. Na wielkie wyjście wybierzcie cieliste lub złote sandałki na słupku i elegancką kopertówkę. W tym wypadku proponujemy zaszaleć z makijażem, bo mocno zaakcentowane usta sprawią, że cała stylizacja nabierze charakteru.

