Biała sukienka kojarzy się z latem, świeżością, swobodą, ale i elegancją. Dodaje lekkości każdej stylizacji i cudownie rozświetla twarz odejmując lat. W modzie są zarówno sukienki casualowe, na weekend, jak i bardziej szykowne, popołudniowe.

Biała sukienka w stylu boho

Trwa czas letnich festiwali, który sprzyja strojom w stylu boho lub country. Biała sukienka z modnym dekoltem hiszpańskim, z dyskretnymi haftami lub frędzlami będzie idealną propozycją na spędzenie wolnego czasu na łonie natury.

Do tego typu sukienek idealnie pasują sandały rzymianki lub krótkie botki np. w kowbojskim stylu, duża torba typu worek albo skórzana torebka z długimi frędzlami. Stylizację uzupełnij biżuterią zrobioną z rzemyków i drobnych koralików.

Nas zachwyciła biała sukienka Monnari z misterną mereżką – przypomina nieco ludowe wzory i jest bardzo na czasie. Uwagę zwraca też sukienka Orsay ściągana w talii sznureczkiem. Ma doszytą szeroką falbanę u dołu i niezwykły dekolt ozdobiony gipiurowymi wzorami.

Biała sukienka minimalistyczna

Już przed kilkoma sezonami została okrzyknięta nową małą czarną, a gwiazdy i celebrytki często wybierają ją na wieczorowe gale.

Jak nosić takie sukienki? By zachować ich lekkość, warto dobrać do niej delikatne sandałki i niedużą kopertówkę. Zawsze nieźle wyglądać też będą dodane do niej czółenka w kolorze nude.

Znalazłyśmy dla was przepiękną kopertową dopasowaną do sylwetki sukienkę Nissa, ozdobioną delikatną czarną lamówką i uroczą kokardką – będzie idealna na rodzinne uroczystości. Spodobać wam się może również sukienka Taranko o długości midi z rozkloszowanym dołem i rozłożystym dekoltem, w stylu sukienek Audrey Hepburn – w takim fasonie każda kobieta wygląda bosko!

Biała sukienka w nowoczesnym wydaniu

Warto czasem sięgnąć po wyjątkowe fasony sukienek, by zrobić wrażenie. Te w białym kolorze mają niezwykłą właściwość łagodzenia nawet najbardziej odważnych pomysłów – sukienka z czarnej siatki wygląda "mocniej" i "ostrzej" niż taka sama, ale w bieli.

Spodobała nam się sukienka Yoshe o kroju gorsetu, ale ze sportowymi pasami uszyta z grubej siatki. Całość podszyta jest halką w cielistym kolorze – to z pewnością kreacja z efektem WOW! Z tej samej firmy jest również rozkloszowana sukienka wyszywana ...białymi cekinami!

