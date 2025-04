Biała spódnica uchodzi za mało praktyczną ze względu na kolor, ale gwarantujemy, że może stanowić świetną bazę wakacyjnych stylizacji. Połącz ją z marynarskim t-shirtem, mokasynami w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej, a uzyskasz ponadczasowy look w świetnej cenie.

Reklama

Dżinsowa spódnica z postrzępionym brzegiem

Jeśli chcesz odświeżyć garderobę niskim kosztem, zerknij do sklepów PEPCO - wyszperałyśmy tam białą dżinsową spódnicę za 29,99 zł o długości mini lub przed kolano, w zależności od wzrostu jej posiadaczki. Od razu wpadła nam w oko - fabrycznie postrzępiony brzeg oraz lekko przetarta faktura spódnicy sprawia, że jest na czasie i wygląda jak z drogiej sieciówki.

W H&M zapłaciłabyś za taką spódnicę niemal 3 razy więcej, a ze próżno szukać dobrej jakości w tak korzystnej cenie.

fot. Materiały prasowe

Biała spódnica z PEPCO posiada 5 praktycznych kieszeni i składa się z bawełny i elastanu, co powoduje, że jest świetnym modowym wyborem na co dzień. Dzięki temu, że jest dość sztywna, podkreśla figurę i trzyma ją w ryzach i jest dopasowana. Do takiego dołu warto dobrać luźną górę - np. bawełniany lub wiskozowy t-shirt w kwiaty lub w marynarskie pasy.

Jeśli zależy ci na mnie sportowym wyglądzie, to naszym zdaniem nadasz stylizacji modowego smaczku dzięki zestawieniu dżinsowej spódnicy z bardziej eleganckimi butami - musztardowe mokasyny z CCC za 139 zł z kolekcji Lasocki będą strzałem w 10. Nic dziwnego, że lubi je także Małgorzata Kożuchowska, bo ten kolor wart jest grzechu! Do tego na ramiona zarzuć ramoneskę z Lidla i letni look gotowy - na imprezę, spacer, zakupy czy zwykłe spotkanie.

Reklama

Zobacz też: Dopasowana spódnica dżinsowa za 29,99 zł - powinna ją mieć każda z nasZamszowe sandały na słupku z CCC kupisz teraz na wyprzedażySukienka z Zary za 89 zł - ma świetny ponadczasowy print i idealny fason