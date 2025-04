Reklama

Znasz to uczucie, kiedy stajesz przed szafą i wiesz już, w co się ubierzesz? Co zrobić by kompletowanie odzieży szło nam sprawniej? Odpowiedź na to pytanie jest prosta — musimy mieć w swojej szafie coś takiego, co będzie można założyć tak naprawdę do wszystkiego. Basic top to bezdyskusyjny must have każdej kobiety, która chce dobrze wyglądać niezależnie od okazji.

Do jeansów, i do legginsów, do szortów, spódnicy. Pytanie, czy istnieje taki ciuszek uniwersalny? Owszem! To nic innego jak zwykły basic top. Każda z nas powinna go mieć w swojej garderobie i to najlepiej w ilości kilku sztuk.

Co to takiego ten basic top?

Dla niewtajemniczonych już wyjaśniamy. Basic top to jednokolorowa niczym nieozdobiona bluzka. Z racji tego, że brak na niej wzorów, łatwo dobrać do niej resztę stroju. Do wszystkiego pasuje, z niczym się nie gryzie. Podsumowując: ciuch idealny! Niektóre marki wprowadzają na rynek całe kolekcje pod hasłem BASIC.

Także drogie Panie - portfele w dłoń i na zakupy! Topy takie możemy dostać w bardzo przystępnych cenach, w szczególności latem, kiedy mnóstwo sklepów zachęca nas bardzo korzystnymi promocjami.

A oto przegląd kilku z nich:

1. Shirt z dekoltem w serek - 32,99 zł

Bluzeczka wykonana z miękkiej bawełny w prążek. Miła w dotyku, w ładnym kolorze. Z pewnością będzie świetnie się prezentować w różnych stylizacjach.

2. Shirt polo z krótkim rękawem - 39,99 zł

Prosty shirt polo z krótkim rękawem, w wielu kolorach do wyboru, z kołnierzykiem i listwą guzikową. Wykonany z dobrej jakości materiału - 100% bawełna.

3. Benetton Basic 47,20 zł

Miły i przyjemny top, który przypadnie do gustu każdej dziewczynie. Z pewnością jeden z bardziej pożądanych elementów garderoby wśród kobiet. Model oversized jest idealny do skinny jeans.

4. Zalando Essentials 39,00 zł

Top przyciągają swą prostotą i zachęca niską ceną. Bardzo skromny, choć przy tym bardzo atrakcyjny top od Zalando Essentials. Wykonany z 95% bawełny i 5% elastanu. Zdziwisz się o ile prostsze i szybsze będzie poranne szykowanie się do pracy, szkoły, na uczelnię, spacer, na wieczorne wyjście do kina czy też na romantyczną kolację.