Barbie to prawdziwa ikona popkultury, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Może być kim zechce – lekarką, astronautką, podróżniczką, projektantką mody czy działaczką społeczną. Gdy w 1959 r. Ruth Handler, jedna z założycielek firmy Mattel, stworzyła tę wyjątkową lalkę, nie wyobrażała sobie, jak wielki wpływ będzie miała Barbie na kolejne pokolenia dziewczynek i kobiet.

Patrząc na współczesną Barbie, nie widzimy w niej tylko lalki, lecz symbol odwagi, kreatywności oraz zachętę do spełniania marzeń. Tak, jesteśmy dorosłe, ale kolekcjonerska odsłona lalek Barbie Signature została stworzona właśnie dla nas – fanek, które doceniają wkład Barbie w kulturę i wspieranie dziewczynek w osiąganiu wszystkiego, czego zapragną. To specjalna edycja, która nie tylko obudzi wspomnienia i będzie świetnym pomysłem na prezent pod choinkę, ale także stanie się wspaniałym uzupełnieniem kolekcji i designerskim dodatkiem wyróżniającym wnętrze.

Barbie dla fashionistek

Wielbicielki mody będą zachwycone lalkami My Scene™, które wracają w wielkim stylu! Ulubione bohaterki w nowej odsłonie – Madison i Chelsea – to hołd dla kultowej serii, w której przyjaciółki intensywnie działały w świecie fashion, od tworzenia blogów i serii internetowych, po kręcenie własnych filmów. Dziś, jako nowe wersje IT Girls, jeszcze bardziej celebrują przyjaźń i zamiłowanie do szalonych stylizacji.

Lalka Chelsea ubrana jest w top z wiązaniem na szyi i dżinsową spódniczkę. Dodatkowym elementem jest okrycie w postaci beżowego płaszcza ze sztucznego futra – podszewka w różową arabeskę nawiązuje do oryginalnej stylizacji. Różowa bransoletka, beżowa torebka-kuferek oraz kozaki na platformie dodają całości szyku i charakteru. Lalki z kolekcji My Scene™ sprzedawane są oddzielnie, ale razem tworzą wspaniały team!

Barbie w stylizacji Y2K

W kolekcji Barbie Signature My Scene™ znajdziemy nie tylko Chelsea, ale także Madison – równie zachwycającą, jak jej przyjaciółka. Ta lalka naprawdę budzi wspomnienia i pozwala przenieść się do czasów szkolnych. To wtedy nosiło się brylantowe różowe broszki, krótkie topy, a do tego denimowe dzwony. Dziś look z przełomu millenium powraca w formie stylu Y2K, a jego uosobieniem jest właśnie Madison.

Lalka Madison ma na sobie bluzkę ze wzorem motyla, który był popularny w latach 2000. Do tego nosi rozszerzane jeansy i błękitne buty na platformie. Uzupełnieniem stylizacji są choker z motywem gwiazdy oraz jeansowa torebka, srebrne kolczyki i okulary przeciwsłoneczne. Każda dorosła fanka Barbie będzie wniebowzięta, mogąc powiększyć swoją kolekcję o tę właśnie lalkę.

Barbie w wersji świątecznej

Widziałyśmy już wiele wersji Barbie, ale ten model przerasta nasze oczekiwania! Barbie Signature w świątecznym wydaniu zachęca do celebrowania miłości i spędzania czasu z bliskimi. Dzięki niej możemy poczuć prawdziwego ducha świąt i czerpać radość z tego magicznego okresu. Balowa kreacja Barbie to połączenie błyszczącej góry na jedno ramię z drapowaniem oraz rozkloszowanej spódnicy w kratkę. Tiulowe akcenty sprawiają, że świąteczny look wygląda bardzo nowocześnie.

Stylizację lalki podkreślają włosy w odcieniu platynowego blondu, czerwone usta, złociste metaliczne paznokcie i dopasowane kolorystycznie buciki na obcasie. Uroku dodaje świąteczne opakowanie, które idealnie pasuje do całości. Ta designerska lalka to idealny pomysł na prezent, a przy tym ozdoba każdej kolekcji. Gotowe na zakupy? Niech nadchodząca gwiazdka będzie pełna radości i pięknych wspomnień!

