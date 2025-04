Barbara Kurdej-Szatan od kilku lat zajmuje wysoką pozycję na liście najpopularniejszych polskich gwiazd. Aktorka, która zaczynała od bycia „blondynką z reklamy Play'a”, szybko zyskała rozgłos i wiele intratnych propozycji zawodowych.

Obecnie możemy oglądać ją w wielu komediach romantycznych i znanym serialu „M jak Miłość”. Oprócz jej popisów aktorskich, fani chętnie śledzą także styl gwiazdy. My również, a w ostatnim czasie naszą uwagę szczególnie przykuł modny top, który wybrała.

Barbara Kurdej-Szatan w satynowym topie w panterkę

Kurdej-Szatan chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Tym razem na swoim koncie na Instagramie opublikowała zdjęcie z tropikalnej podróży do Kalimy. Pozuje na nim w bardzo kobiecej stylizacji, która świetnie sprawdzi się w letnie, upalne dni.

Aktorka wybrała prostą jeansową spódnicę do kolan, krótką kurtkę bomberkę, okrągłą torebkę tłoczoną we wzór skóry krokodyla i zmysłowy, satynowy top. To właśnie on od razu zwraca uwagę. Koszulka ma cienkie ramiączka, dekolt wykończony czarną koronką, a zdobi ją najmodniejszy obecnie deseń w panterkę.

Satynowy top w panterkę z H&M jak u Barbary Kurdej-Szatan

Jeśli chcesz dołączyć top aktorki do swojej garderoby, mamy dla ciebie świetną propozycję. Udało nam się znaleźć niemal identyczny w ofercie jednej z popularnych sieciówek. Mowa o nowej kolekcji marki H&M.

Koszulka ma wyrazisty panterkowy deseń i wąskie ramiączka, które możesz regulować i dostosować do własnej figury. Top ma luźny, przewiewny krój, więc doskonale sprawdzi się nawet w najbardziej upalne dni. Jego dekolt jest gładko wykończony w delikatny szpic. Pasuje do każdego typu sylwetki. Podkreśla wszystkie walory kobiecej sylwetki i maskuje ewentualne niedoskonałości.

fot. Materiały prasowe, Satynowy top w panterkę, H&M, cena 49,90 zł

Propozycja szwedzkiej sieciówki dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i w panterkę. Możesz kupić rozmiary od XS do XXL. Kusząca jest również niska cena topu. Kupisz go teraz za 49,90 zł.

Z czym nosić panterkowy top?

Tego typu top najlepiej sprawdzi się podczas mniej formalnych wyjść na spotkanie z przyjaciółmi lub na imprezę. Zestawiaj go tak jak Kurdej-Szatan z jeansową spódniczką i prostymi sandałkami, by zyskać stylizację z motywem safari.

Jeśli panterkowy top połączysz z obcisłymi czarnymi rurkami, ramoneską i sandałkami na szpilce, zyskasz świetną stylizację klubową. Dorzuć do tego nieco złotej biżuterii, która świetnie uzupełni kolor wzorzystej koszulki.

