Balsamu brązującego ma dawać piękny efekt bez smug oraz być w dobrej cenie. Bio lotion samoopalający od Alterry dodatkowo ładnie pachnie kakao.

Reklama

Balsam brązujący Alterry daje efekt skóry muśniętej słońcem

Produkt od marki Alterra to jeden z naszych ulubionych balsamów brązujących. Jeśli zależy ci na naturalnej, wakacyjnej opaleniźnie, która nie wygląda sztucznie i ma piękny odcień, bez mrugnięcia okiem polecamy samoopalający lotion tej marki.

Jest wydajny i bardzo łatwy w aplikacji. Balsam ma przyjazny skład i konsystencję, a jego zalety są tak liczne, że trudno nie wybrać się natychmiast do Rossmanna na zakupy.

Zalety:

cena: 16,99 zł ,

, pojemność,

wydajność,

łatwość aplikacji,

naturalny odcień bez smug,

nawilżenie (zawiera masło kakaowe),

nie pozostawia tłustej warstwy na skórze

odpowiedni dla wegan,

ładny zapach,

nie zawiera syntetycznych barwników, silikonów, parafiny ani innych olejów mineralnych.

Czy ten produkt ma jakieś wady? Tak - wiąże się niestety to z jego zaletą, czyli ceną. Na rynku mało jest jakościowo konkurencyjnych dla tego produktu kosmetyków, dlatego największą wadą lotionu brązującego marki Alterra jest jego trudna dostępność, zarówno stacjonarnie oraz online. To niekwestionowany bestseller. Dlatego znalazłyśmy kilka produktów, które dają podobny efekt:

P.S. Kosmetyki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią nie powinny zawierać kofeiny i olejków eterycznych. Te ostatnie to aktywne substancje roślinne, które mogą wywoływać silne skurcze macicy i przenikać do krwiobiegu. Zachęcamy do przeczytania eksperckiego artykułu Małgorzaty Machnickiej-Staruch na temat niebezpiecznych składników w kosmetykach.

Reklama

Zainteresuje cię także: Jak zrobić balsam brązujący w domu?Bronzer Catrice daje spektakularny efekt - musisz go wypróbować, a kosztuje 16 zł