Nowy fason to wariacja na temat legendarnych już mom's jeans, czy spodni z wysokim stanem. Triumfy święcił w latach 90., czyli w czas popularności takich seriali jak „Beverly Hills”. W tym czasie wszystkie idolki nastolatek nosiły właśnie ten krój spodni. Nie służy on sylwetce, ale... na Instagramie zyskuje coraz większą sławę. Co za tym idzie, błyskawicznie znika z półek!

Balloon jeans z Zary

Balloonn jeans mają bardzo charakterystyczny fason, który wyróżnia się wysokim, dopasowany stanem oraz szerokimi nogawkami, które rozszerzają się na wysokości bioder, a zwężają - dopiero przy kostkach. Nogawki odstają od ciała, wyglądając jakby były napompowane powietrzem jak balon. Stąd nazwa jeansów!

Najmodniejsze balloon jeans kupisz w Zarze. Te idealne powinny mieć w kolor spranego, jasnoniebieskiego denimu oraz podwinięte nogawki. Spodnie zostały uszyte w 100% z bawełny ekologicznej, co jest dodatkowym atutem, szczególnie dla wielbicielek mody ekologicznej. Jeansy można kupić w sklepach stacjonarnych oraz online. Są dostępne w rozmiarach 32-46. Cena to 109,00 zł.

Jak nosić balloon jeans? Nie ma co ukrywać, że hitowy krój nie jest łatwy w noszeniu. Tego typu spodnie nie będą wyglądać dobrze na każdym typie sylwetki. Zdecydowanie najlepiej będą się prezentować na wysokich i szczupłych dziewczynach, których nie zaszkodzi delikatne optyczne zaokrąglenie sylwetki.

Jeśli nie masz figury modelki, lecz marzysz o balloon jeans, pamiętaj, by nosić je z dopasowaną górą. Może to być obcisły golf, body lub bluzka, która zaznaczy linię górnej części sylwetki. Wiosną i latem można postawić na krótkie, odsłaniające brzuch, topy.

