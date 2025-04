Nie ma chyba kobiety, która nie miałaby w swojej kolekcji chociaż jeden pary balerinek. Są wyjątkowo wygodne i doskonale zastępują szpilki, gdy nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Jeżeli jesteś ich wielbicielką, to w Lidlu znalazłyśmy baleriny w bardzo niskiej cenie - kosztują zaledwie 19,99 zł. Tak tanio nie znajdziesz ich nigdzie indziej.

Modne baleriny z Lidla w 3 kolorach

Baleriny to nieśmiertelny klasyk, który z pewnością będzie na czasie za rok, za 2 czy 3 lata. Jeżeli dysponujecie większym budżetem, to polecamy zainwestować w skórzane buty, które będą z pewnością służyły wam znacznie dłużej. Jeżeli nie chcecie wydawać na buty większej sumy, to baleriny z Lidla będą idealne.

Są bardzo ładne, dostępne w 3 kolorach (szarym, granatowym i czarnym) i będą pasowały do wielu wiosenno-letnich stylizacji.

Baleriny z Lidla są w rozmiarach od 37 do 41 i można kupić je na stronie internetowej dyskontu - nie trzeba więc niepotrzebnie wychodzić z domu i stać w kolejce.

Jak stylizować baleriny?

Niektórzy zarzucają balerinom, że są wyjątkowo niewygodnymi butami. Faktycznie - ze względu na bardzo cienką i słabo wyprofilowaną podeszwę możesz czuć się w nich mało komfortowo. Baleriny z Lidla mają jednak podeszwę wykonaną ze specjalnego tworzywa stosowanego w sportowych butach - dzięki temu nie będą bolały cię nogi nawet po całym dniu chodzenia.

Baleriny to bardzo uniwersalne buty i łatwiej napisać, do czego nie będą pasowały, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach, bo nieumiejętne dobranie garderoby może znacznie skrócić sylwetkę.

Niestety źle zestawione baleriny mogą wizualnie pogrubić nogi. Aby tego uniknąć, nie noś ich z krótkimi, obcisłymi szortami i sukienkami powyżej kolana. Nie łącz ich również z bardzo obcisłymi długimi spodniami lub legginsami.

Świetnie za to będą pasować do sukienek maxi i midi, a także do spodni o kroju mom fit. Do baleriny zakładaj spodnie, które sięgają nad kostkę lub podwiń ich nogawki.

