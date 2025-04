To nie pierwszy raz, kiedy Biedronka zaskakuje nas balerinkami marki Loft37, ale musimy przyznać, że ta niespodzianka zawsze jest miła. Jak zwykle buty polskiej marki są dostępne w wyjątkowo niskiej cenie, a tym razem będziesz mogła kupić aż dwa różne modele w kilku wersjach kolorystycznych. Radzimy się spieszyć! Jak dokładnie będzie wyglądała ta promocja?

Reklama

Baleriny Loft37 za 34,99 zł w Biedronce

W dyskontach będą dostępne 2 modele balerinek w odkrytymi palcami - Nova ze skrzyżowanymi paskami w kolorze czarnym i szarym oraz Mila z uroczą kokardką, które kupisz w kolorach szarym oraz pudrowym różowym. Baleriny to gumowe meliski wykonane z pachnącej gumy o delikatnym kwiatowym zapachu.

fot. Materiały prasowe

Baleriny mają miękką wkładkę z tłoczonym logo Loft37. Tylko teraz możesz je kupić za 34,99 zł. To wyjątkowa okazja, bo zwykle balerinki tej marki kosztują nawet 400 złotych. Buty możesz kupić w rozmiarach 36-41. Są dostępne już od 10 czerwca, a promocja trwa do 24 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Jeśli wolisz zakupy online lub nie udało ci się kupić balerinek w Biedronce, zobacz też te nasze propozycje. Wśród nich z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Jak nosić baleriny Loft37?



Ze względu na wąski krój balerinek będą idealne raczej dla kobiet o wąskich stopach. Doskonale będą pasować zarówno do jeansów, jak i do sukienek, szczególnie tych o modnym kroju midi.

Te baleriny są bardzo dziewczęce, więc żeby dodać swojej stylizacji nieco pazura, załóż do nich kultową ramoneskę - jeśli nie boisz się eksperymentować z krojami, zamiast klasycznego kroju wybierz taką z frędzlami w stylu boho.

Reklama

Więcej najmodniejszych butów na lato 2020 w niskiej cenie:

Te minimalistyczne sandały to hit tego sezonu. Wiemy, gdzie kupić je najtaniej

Klapki Gino Rossi w dużej przecenie. Ten model to must have na lato

Te sneakersy wyglądają jak z kolekcji marki Alexander McQueen, ale kosztują 10 razy mniej